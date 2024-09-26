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Новый глава МВД Франции говорит о необходимости ограничения миграции

Новый глава МВД Франции говорит о необходимости ограничения миграции

Киев  •  УНН

26 сентября 2024, 14:00  •  2841 просмотра

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Брюно Ретайо, новый министр внутренних дел Франции, предложил уменьшить иммиграцию и ограничить льготы для нелегальных мигрантов. Он планирует обнародовать новые меры сдерживания миграции в течение нескольких недель.

Новый глава Минстерства внутренних дел Франции Брюно Ретайо предложил уменьшить иммиграцию в страну и начать с отмены льгот, к которым имели доступ нелегальные мигранты. Об этом УНН пишет со ссылкой на Bild.

Детали

Он предлагает ограничить льготы по так называемой государственной медицинской помощи (АМЕ), которая позволяет нелегальным мигрантам получать медицинскую помощь при определенных условиях. По словам нового французского министра внутренних дел, цель сокращения льгот - отпугнуть мигрантов, для которых Франция "слишком привлекательна по сравнению с другими странами".

Использую все имеющиеся средства для сокращения иммиграции

- сказал министр в интервью радио Europe1.

Он считает невозможным должным образом интегрировать, достойно размещать и обучать ежегодный поток на уровне 470 тыс. мигрантов, как было в прошлом году.

Новые меры в сфере сдерживания миграции он пообещал обнародовать в течение нескольких недель. А также допустил, что может использовать министерские указы для воплощения своих предложений, если их не одобрит парламент, поскольку министр "имеет значительные регуляторные полномочия".

Напомним

В Великобритании прошли ультраправые протесты против мигрантов. Зато тысячи британцев вышли на улицы, чтобы противостоять им. Акции проходят во многих городах страны в ответ на беспорядки после нападения на детей в Саутпорте.

Шольц заявил о потребности Германии в иммигрантах на фоне дебатов о миграционной политике11 сентября 2024, 13:42 • 30087 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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