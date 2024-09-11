Шольц заявил о потребности Германии в иммигрантах на фоне дебатов о миграционной политике

Канцлер Германии Олаф Шольц в среду в парламенте Германии выступил в защиту миграционной политики своего правительства и отметил необходимость страны привлекать квалифицированных иностранцев, пишет УНН со ссылкой на DW.

Детали

"Нет ни одной страны в мире с сокращающимся трудоспособным населением, которая имела бы экономический рост. Это правда, с которой мы сталкиваемся", - сказал Шольц в Бундестаге.

Комментарии Шольца прозвучали после того, как второй раунд переговоров Германии на высоком уровне по миграционной политике во вторник в Берлине завершился без достижения соглашения. Оппозиционные христианские демократы (ХДС/ХСС) заявили, что не будут участвовать в дальнейших встречах с трехпартийной правящей коалицией социал-демократов, зеленых и свободных демократов.

Шольц подчеркнул необходимость оставаться открытой для иммиграции в Германии, одновременно контролируя прибытие.

"Мы - страна, которая предоставляет защиту тем, кто подвергается политическим преследованиям, кто спасает свою жизнь, кто должен спасать свою жизнь, и это прописано в нашей конституции, и мы не выносим это на обсуждение", - сказал Шольц.

"Поэтому открытость миру является необходимой. Но открытость миру не означает, что любой может приехать. Мы должны иметь возможность выбирать, кто приезжает в Германию. Я говорю об этом абсолютно открыто", - добавил канцлер.

Лидер ХДС Фридрих Мерц в среду отклонил предложения Шольца о дальнейших межпартийных переговорах по миграционной политике, заявив, что политика, предложенная правительством во вторник, совершенно не соответствует тому, что необходимо для ограничения миграции в страну. "Именно поэтому мы не вступаем в бесконечный цикл переговоров с вами", - сказал Мерц.

Дополнение

В последние недели основные политики Германии активно обсуждали тему миграции после смертоносного нападения с ножом в Золингене, когда предполагаемый нападающий прибыл из Сирии и которому грозила депортация перед нанесением ножевого ранения, а также успехов на выборах крайне правой популистской партии "Альтернатива для Германии" в Саксонии и Тюрингии.

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В этом месяце в восточной земле Бранденбург намечаются еще одни выборы, а в следующем году должны состояться федеральные выборы.

Со следующего понедельника Германия введет более систематические пограничные проверки для людей, прибывающих на автобусах, поездах или автомобилях из соседних стран Шенгенской зоны Бельгии, Франции, Дании, Нидерландов и Люксембурга.

Германия уже ввела аналогичные меры контроля на своих границах с Польшей, Чешской Республикой и страной, не входящей в ЕС, Швейцарией, а на границе с Австрией меры контроля действуют гораздо дольше. По данным Министерства внутренних дел страны, с тех пор эти меры привели к отказу более чем 30 тысячам человек.

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