Ряд стран Шенгенской зоны ввели контроль на границах - Reuters

Европейский Союз сталкивается с ростом количества мигрантов, что побуждает некоторые страны-члены временно восстановить пограничный контроль в пределах Шенгенской зоны, которая обычно является зоной свободного передвижения. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Шенгенские правила допускают это «в качестве крайней меры» для предотвращения серьезных угроз внутренней безопасности и государственной политике.

Австрия вводит проверки на границе со Словакией и Чехией, срок действия которых истекает 15 октября, а также со Словенией и Венгрией до 11 ноября. Причиной этого назвали давление на систему приема беженцев, а также проблемы безопасности, усиливающиеся террористическими группировками и преступными сетями, связанными с войной России против Украины.

Дания проводит проверки сухопутного и морского транзита из Германии до 11 ноября, ссылаясь на террористические угрозы, связанные с войной в Газе и осквернением Корана в 2023 году, а также на риски российского шпионажа.

Франция сослалась на давление на систему приема и угрозы терроризма, введя повторный контроль на своих границах со странами Шенгенского соглашения, который продлится до 31 октября.

Германия планирует ввести более строгий контроль на всех своих сухопутных границах 16 сентября, сначала он продлится шесть месяцев. В прошлом году страна объявила об усилении контроля на своих сухопутных границах с Польшей, Чехией и Швейцарией. Эти меры и контроль на границе с Австрией позволили ей вернуть 30 тысяч мигрантов с октября 2023 года.

Проверки на границе Италии продлятся до 18 декабря после того, как Рим выразил обеспокоенность относительно террористической активности, войны России против Украины и рисков насилия, связанных с председательством Италии в G7. Ранее был введен пограничный контроль со Словенией до июня, поскольку мигранты, прибывающие через Балканы, могут быть террористами.

Норвегия, которая не является членом ЕС, но входит в Шенгенское соглашение, возобновила пограничный контроль в портах, имеющих паромное сообщение с Шенгенской зоной, до 11 ноября, сославшись на операции российской разведки, угрожающие норвежскому экспорту газа или военной поддержке Украины.

Словения установила пограничный контроль с Хорватией и Венгрией до 21 декабря, сославшись на ухудшение ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке и в Украине, высокую угрозу терроризма и организованной преступности на Западных Балканах.

Швеция усилила пограничный контроль до 11 ноября, сославшись на рост риска насилия, включая антисемитские нападения, после конфликта в Газе.

Финляндия закрыла пункты пропуска на своей сухопутной границе с Россией на неопределенный срок в ответ на всплеск беженцев из третьих стран, организованный Москвой. Хельсинки также добавил несколько портов в список портов, куда запрещен въезд из восточного соседа.

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