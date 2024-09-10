Эстония меняет правила компенсации аренды жилья для украинских беженцев: что известно

В Эстонии меняют условия выплаты компенсации на аренду жилья для украинских беженцев. С этой среды, 11 сентября, Департамент социального страхования страны будет предоставлять единовременное пособие на аренду жилья только тем украинским беженцам, которые прибыли в Эстонию недавно. Об этом пишет Err, передает УНН.

Детали

Сейчас компенсация на аренду жилья не зависит от дохода беженца. На нее могут претендовать все беженцы, которые прибыли в Эстонию с 24 февраля 2022 года и получили временную защиту.

Размер разовой компенсации составляет максимум 1200 евро на домохозяйство.

В письме, направленном местным органам самоуправления, гендиректор департамента Марет Марипуу отметила, что сейчас в Эстонии проживает значительное количество украинских беженцев, которые находятся в стране уже более года и обратились за помощью на аренду жилья после продления их первичного вида на жительство.

По словам Марипуу, с 11 сентября компенсация за аренду может быть предоставлена только в том случае, если соответствующее заявление было подано беженцем в течение первых шести месяцев после получения первого вида на жительство в Эстонии.

Чтобы подать ходатайство о получении компенсации, беженец должен получить временную защиту и зарегистрировать свое место жительства в местном самоуправлении.

Отмечается, что государство через Департамент социального страхования направляет органам самоуправления компенсации, затем они поступают украинским беженцам.

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