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Естонія змінює правила компенсації оренди житла для українських біженців: що відомо

Естонія змінює правила компенсації оренди житла для українських біженців: що відомо

Київ • УНН

 • 29292 перегляди

З 11 вересня Естонія змінює умови виплати компенсації на оренду житла для українських біженців. Допомогу зможуть отримати лише ті, хто подав заяву протягом перших 6 місяців після отримання першої посвідки на проживання.

В Естонії змінюють умови виплати компенсації на оренду житла для українських біженців. З цієї середи, 11 вересня, Департамент соціального страхування країни надаватиме одноразову допомогу на оренду житла тільки тим українським біженцям, які прибули до Естонії нещодавно. Про це пише Err, передає УНН. 

Деталі

Наразі компенсація на оренду житла не залежить від доходу біженця. На неї можуть претендувати всі біженці, які прибули до Естонії з 24 лютого 2022 року і отримали тимчасовий захист.

Розмір разової компенсації становить максимум 1200 євро на домогосподарство.

У листі, надісланому місцевим органам самоврядування, гендиректор департаменту Марет Маріпуу зазначила, що наразі в Естонії мешкає значна кількість українських біженців, які перебувають у країні вже більше ніж рік і звернулися по допомогу на оренду житла після продовження їхньої первинної посвідки на проживання.

За словами Маріпуу, з 11 вересня компенсація за оренду може бути надана тільки в тому разі, якщо відповідна заява була подана біженцем протягом перших шести місяців після отримання першої посвідки на проживання в Естонії.

Щоб подати клопотання про отримання компенсації, біженець повинен отримати тимчасовий захист і зареєструвати своє місце проживання в місцевому самоврядуванні.

Зазначається, що держава через Департамент соціального страхування надсилає органам самоврядування компенсації, потім вони надходять українським біженцям.

Шольц вважає, що українські біженці повинні швидше працевлаштуватися в Німеччині07.09.24, 20:27 • 60885 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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