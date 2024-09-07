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Шольц вважає, що українські біженці повинні швидше працевлаштуватися в Німеччині

Шольц вважає, що українські біженці повинні швидше працевлаштуватися в Німеччині

Київ • УНН

 • 60885 перегляди

Канцлер ФРН Олаф Шольц наголосив на важливості швидкого працевлаштування українських біженців. Він закликав федеральні землі та роботодавців спростити процес визнання кваліфікацій та пришвидшити інтеграцію на ринку праці.

Канцлер ФРН Олаф Шольц вважає, що українські біженці війни повинні якомога швидше почати працювати в Німеччині. Про це він заявив під час зустрічі зі своїми виборцями в Тельтові, передає Tagesschau, пише УНН.

Деталі

Шольц визнав, що завдяки програмі федерального уряду, кількість працюючих українців зросла до понад 200 тисяч. 

Але додалося ще кілька сотень тисяч... Тому я хочу, щоб робота була виконана

 - наголосив канцлер Німеччини. 

Глава німецького уряду визнав, що без проходження певних процедур не можна відразу працювати відповідно до кваліфікації, але починати можна, наприклад, з неповного робочого дня.

У Німеччині серед українських біженців працює лише кожен четвертий18.06.24, 19:24 • 30517 переглядiв

Він зокрема поклав відповідальність на федеральні землі та роботодавців. За його словами, у землях є занадто багато дублюючих органів з визнання професійних ступенів і кваліфікацій.

Подивіться на людей, подивіться, чи це працює". Сертифікати також можна отримати пізніше

- заявив Шольц. 

Нагадаємо

Німеччина продовжить надавати соціальну допомогу біженцям з України, які рятуються від війни з росією, відкидаючи вимоги про скорочення виплат.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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