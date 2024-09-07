Киев • УНН
Канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил важность быстрого трудоустройства украинских беженцев. Он призвал федеральные земли и работодателей упростить процесс признания квалификаций и ускорить интеграцию на рынке труда.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что украинские беженцы войны должны как можно скорее начать работать в Германии. Об этом он заявил во время встречи со своими избирателями в Тельтове, передает Tagesschau, пишет УНН.
Детали
Шольц признал, что благодаря программе федерального правительства, количество работающих украинцев выросло до более 200 тысяч.
Но добавилось еще несколько сотен тысяч... Поэтому я хочу, чтобы работа была выполнена
Глава немецкого правительства признал, что без прохождения определенных процедур нельзя сразу работать в соответствии с квалификацией, но начинать можно, например, с неполного рабочего дня.
У Німеччині серед українських біженців працює лише кожен четвертий18 июня 2024, 16:24 • 30093 просмотра
Он в частности возложил ответственность на федеральные земли и работодателей. По его словам, в землях есть слишком много дублирующих органов по признанию профессиональных степеней и квалификаций.
Посмотрите на людей, посмотрите, работает ли это». Сертификаты также можно получить позже
Напомним,
Германия продолжит предоставлять социальную помощь беженцам из Украины, спасающимся от войны с россией, отвергая требования о сокращении выплат.