Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что украинские беженцы войны должны как можно скорее начать работать в Германии. Об этом он заявил во время встречи со своими избирателями в Тельтове, передает Tagesschau, пишет УНН.

Детали

Шольц признал, что благодаря программе федерального правительства, количество работающих украинцев выросло до более 200 тысяч.

Но добавилось еще несколько сотен тысяч... Поэтому я хочу, чтобы работа была выполнена - подчеркнул канцлер Германии.

Глава немецкого правительства признал, что без прохождения определенных процедур нельзя сразу работать в соответствии с квалификацией, но начинать можно, например, с неполного рабочего дня.

У Німеччині серед українських біженців працює лише кожен четвертий

Он в частности возложил ответственность на федеральные земли и работодателей. По его словам, в землях есть слишком много дублирующих органов по признанию профессиональных степеней и квалификаций.

Посмотрите на людей, посмотрите, работает ли это». Сертификаты также можно получить позже - заявил Шольц.

Напомним,

Германия продолжит предоставлять социальную помощь беженцам из Украины, спасающимся от войны с россией, отвергая требования о сокращении выплат.