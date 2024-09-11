Шольц заявив про потребу Німеччини в іммігрантах на тлі дебатів про міграційну політику

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у середу в парламенті Німеччини виступив на захист міграційної політики свого уряду та наголосив на необхідності країни залучати кваліфікованих іноземців, пише УНН з посиланням на DW.

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"Немає жодної країни у світі з працездатним населенням, що скорочується, яка мала б економічне зростання. Це правда, з якою ми стикаємося", - сказав Шольц у Бундестазі.

Коментарі Шольца пролунали після того, як другий раунд переговорів Німеччини на високому рівні щодо міграційної політики у вівторок у Берліні завершився без досягнення угоди. Опозиційні християнські демократи (ХДС/ХСС) заявили, що не братимуть участі у подальших зустрічах із трипартійною правлячою коаліцією соціал-демократів, зелених та вільних демократів.

Шольц наголосив на необхідності залишатися відкритою для імміграції в Німеччині, одночасно контролюючи прибуття.

"Ми - країна, яка надає захист тим, хто наражається на політичні переслідування, хто рятує своє життя, хто має рятувати своє життя, і це прописано в нашій конституції, і ми не виносимо це на обговорення", - сказав Шольц.

"Тому відкритість до світу є необхідною. Але відкритість до світу не означає, що будь-хто може приїхати. Ми повинні мати можливість обирати, хто приїжджає до Німеччини. Я говорю про це абсолютно відкрито", - додав канцлер.

Лідер ХДС Фрідріх Мерц у середу відхилив пропозиції Шольца про подальші міжпартійні переговори щодо міграційної політики, заявивши, що політика, запропонована урядом у вівторок, абсолютно не відповідає тому, що необхідно для обмеження міграції до країни. "Саме тому ми не вступаємо в нескінченний цикл переговорів з вами", - сказав Мерц.

Доповнення

В останні тижні основні політики Німеччини активно обговорювали тему міграції після смертоносного нападу з ножем в Золінгені, коли ймовірний нападник прибув із Сирії та якому загрожувала депортація перед завданням ножового поранення, а також успіхів на виборах крайньої правої популістської партії "Альтернатива для Німеччини" у Саксонії та Тюрінгії.

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Цього місяця у східній землі Бранденбург намічаються ще одні вибори, а наступного року мають відбутися федеральні вибори.

З наступного понеділка Німеччина запровадить більш систематичні прикордонні перевірки для людей, які прибувають на автобусах, поїздах чи автомобілях із сусідніх країн Шенгенської зони Бельгії, Франції, Данії, Нідерландів та Люксембургу.

Німеччина вже запровадила аналогічні заходи контролю на своїх кордонах із Польщею, Чеською Республікою та країною, що не входить до ЄС, Швейцарією, а на кордоні з Австрією заходи контролю діють набагато довше. За даними Міністерства внутрішніх справ країни, відтоді ці заходи призвели до відмови більш ніж 30 тисяч осіб.

Низка країн Шенгенської зони запровадили контроль на кордонах - Reuters