На виборах у східній федеральній землі Саксонія в Німеччині перемогу здобули праві популісти. Про це УНН пише з посиланням на Bild.

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У федеральній землі Саксонія на сході ФРН відбулися вибори до ландтагу. Місцеве статистичне відомство опублікувало попередні підсумки: ультраправа "Альтернатива для Німеччини" отримала 30,6% голосів, "Союз Сари Вагенкнехт" - 11,8%, Ліва партія - 4,5%. Усі вони висловлюються проти підтримки України, за умиротворення росії та діалог із путіним.

Тепер на партії регіону чекають тривалі переговори про створення нової правлячої коаліції. Жодна не хоче вступати в союз з АдН. Та вже заявила, що відкрита до діалогу з усіма. Минула коаліція з ХДС, СДПН і "Зелених" більш неможлива.

Нагадаємо

Віцепрезидентка Європейської комісії Віра Юрова попередила, що президент росії володимир путін може спробувати вплинути на майбутні вибори в Німеччині за допомогою кампаній дезінформації та операцій російських спецслужб.

"Альтернатива для Німеччини" вперше перемогла на виборах у Тюрингії