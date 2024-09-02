Проросійські партії набрали 46,9% на місцевих виборах у Саксонії на сході Німеччини
Київ • УНН
На місцевих виборах у Саксонії проросійські партії набрали 46,9% голосів. "Альтернатива для Німеччини" отримала 30,6%, "Союз Сари Вагенкнехт" - 11,8%, Ліва партія - 4,5%.
На виборах у східній федеральній землі Саксонія в Німеччині перемогу здобули праві популісти. Про це УНН пише з посиланням на Bild.
Деталі
У федеральній землі Саксонія на сході ФРН відбулися вибори до ландтагу. Місцеве статистичне відомство опублікувало попередні підсумки: ультраправа "Альтернатива для Німеччини" отримала 30,6% голосів, "Союз Сари Вагенкнехт" - 11,8%, Ліва партія - 4,5%. Усі вони висловлюються проти підтримки України, за умиротворення росії та діалог із путіним.
Тепер на партії регіону чекають тривалі переговори про створення нової правлячої коаліції. Жодна не хоче вступати в союз з АдН. Та вже заявила, що відкрита до діалогу з усіма. Минула коаліція з ХДС, СДПН і "Зелених" більш неможлива.
Нагадаємо
Віцепрезидентка Європейської комісії Віра Юрова попередила, що президент росії володимир путін може спробувати вплинути на майбутні вибори в Німеччині за допомогою кампаній дезінформації та операцій російських спецслужб.
"Альтернатива для Німеччини" вперше перемогла на виборах у Тюрингії02.09.2024, 01:41 • 26280 переглядiв