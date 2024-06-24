президент россии владимир путин может попытаться повлиять на предстоящие выборы в Германии, которые состоятся в следующем году, с помощью тщательно продуманных операций спецслужб, заявила вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова в интервью немецкому изданию Süddeutsche Zeitung, передает УНН.

"Германия, Франция и Польша находятся под сильным давлением, когда речь идет о дезинформации", - предупреждает Юрова. Она считает, что путин пытается инвестировать в и ключевые европейские страны, в частности, "потому что он надеется получить большую прибыль от изменения мнения".

Вице-президент Еврокомиссии допускает, что президент россии владимир путин также может попытаться повлиять на предстоящие выборы с помощью тщательно продуманных операций спецслужб.

"Я боюсь, что "Голос Европы" - это план для дальнейших операций, в частности накануне всеобщих выборов следующего года", - отметила Юрова.

По ее словам, чешская Служба внутренней разведки BIS уже несколько месяцев работает над тем, чтобы расследовать деятельность этой российской сети влияния, которая ведет к правым политикам во многих странах Европейского Союза.

"Европа должна принять более решительные меры, чтобы защитить себя от торговли влиянием. Потому что опасность становится еще больше", - предупреждает Юрова.

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