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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 3660 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Віцепрезидентка Єврокомісії попередила про загрозу втручання росії у вибори в ФРН

Київ • УНН

 • 16923 перегляди

Віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова попередила, що президент росії володимир путін може спробувати вплинути на майбутні вибори в Німеччині за допомогою кампаній дезінформації та операцій російських спецслужб.

Віцепрезидентка Єврокомісії попередила про загрозу втручання росії у вибори в ФРН

президент росії володимир путін може спробувати вплинути на майбутні вибори в Німеччині, які відбудуться наступного року, за допомогою ретельно продуманих операцій спецслужб, заявила віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова в інтерв’ю німецькому виданню Süddeutsche Zeitung, передає УНН

"Німеччина, Франція і Польща перебувають під сильним тиском, коли йдеться про дезінформацію", - попереджає Юрова. Вона вважає, що путін намагається інвестувати в ці ключові європейські країни, зокрема, "тому що він сподівається отримати більший прибуток від зміни думки".

Віцепрезидентка Єврокомісії допускає, що президент росії володимир путін також може спробувати вплинути на майбутні вибори за допомогою ретельно продуманих операцій спецслужб. 

Я боюся, що "Голос Європи" - це план для подальших операцій, зокрема напередодні загальних виборів наступного року", - зауважила Юрова. 

За її словами, чеська служба внутрішньої розвідки BIS уже кілька місяців працює над тим, щоб розслідувати діяльність цієї російської мережі впливу, яка веде до правих політиків у багатьох країнах Європейського Союзу.

"Європа повинна вжити більш рішучих заходів, щоб захистити себе від торгівлі впливом. Тому що небезпека стає ще більшою", - попереджає Юрова.

Швеція звинуватила рф у втручанні в роботу супутників 21.06.24, 09:25 • 16857 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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