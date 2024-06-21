Швеція звинуватила рф у втручанні в роботу супутників
Київ • УНН
Швеція звинуватила росію у втручанні в роботу її супутників, що викликало перебої в телевізійному мовленні в Україні.
Влада Швеції звинуватила росію у створенні перешкод для роботи супутників країни. Шведський прем'єр-міністр Ульф Крістерссон заявив, що збої в роботі супутників, які помітили за кілька днів після приєднання Стокгольма до НАТО, "серйозні і їх можна розглядати як частину ширших гібридних дій росії, спрямованих проти Швеції та інших країн". Про це УНН повідомляє із посиланням на Bloomberg.
За словами Крістерссона, зараз Швеція спільно з партнерами "шукає відповідь" на дії москви.
Крістерссон додав, що перебої вплинули на телевізійне мовлення в Україні, яке залежало від цільового супутника, що належить шведській компанії.
Bloomberg пише, що одночасно шведське Управління пошти і телекомунікацій звернулося до ради Міжнародного союзу електрозв'язку при ООН з проханням розглянути питання про російські перешкоди.
Франція, Нідерланди та Люксембург подали аналогічні скарги до Міжнародного союзу електрозв'язку. Всі країни прагнуть обговорити проблему перешкод на засіданні Радіорегламентного комітету наступного тижня.
Нагадаємо
Швеція стала жертвою хвилі кібератак на початку цього року, які, як підозрюють, походять з росії.
Шведська служба безпеки назвала росію головною загрозою для безпеки країни.