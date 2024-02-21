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Актуальне
Служба безпеки Швеції назвала росію головною загрозою для безпеки країни

Служба безпеки Швеції назвала росію головною загрозою для безпеки країни

Київ • УНН

 • 27130 перегляди

Шведська служба безпеки називає росію головною загрозою для безпеки країни.

росія є основною загрозою міжнародній безпеці для Швеції, і зовнішні вороги можуть спробувати скористатися підвищеним ризиком екстремістського насильства з боку ісламістів і ультраправих. Про це заявила в середу шведська служба безпеки, передає Reuters пише УНН.

Деталі

"Ми всі повинні навчитися жити з серйозною ситуацією з безпекою",-сказала Шарлотта фон Ессен, глава служби безпеки, на пресконференції, оприлюднивши щорічний звіт про загрози, з якими стикається країна, яка відмовилася від багатовікового нейтралітету та подала заявку на вступ до НАТО після того, як, росії вторглася в Україну.

Перш за все росія, а також Китай та Іран продовжують становити найбільшу загрозу для Швеції, і вони працюють і певною мірою також працюють разом, щоб змінити поточну систему безпеки,

- сказала вона

Зазначається, що у серпні минулого року відомство підвищило рівень терористичної загрози до 4 за 5-бальною шкалою після кількох інцидентів, коли у Швеції та сусідніх країнах спалювали Коран, що викликало обурення мусульман і спровокувало джихадистські погрози.

У заяві, що супроводжує доповідь, служба безпеки зазначила, що загрози з боку ультраправих та ісламістських груп можуть бути розпалені або використані ворогами Швеції за кордоном.

Іноземні держави можуть використовувати насильницьких екстремістів та інші види організацій і осіб як довірених осіб для здійснення загрозливої для безпеки діяльності,

- йдеться в заяві.

Доповнення

Керівник оперативного відділу Служби безпеки Фредрік Халлстром заявив на пресконференції, що у зв'язку з тим, що все більше російських шпигунів було вислано із Заходу, москва змінює свою тактику і "використовує більш опортуністичні методи".

Нагадаємо

Парламент Угорщини може проголосувати 26 лютого за ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО, оскільки правляча партія "Фідес" пообіцяла підтримати цю пропозицію.

Швеція оголосила свій рекордний пакет підтримки України на 683 мільйони доларів20.02.24, 11:40 • 30995 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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