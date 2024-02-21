Служба безпеки Швеції назвала росію головною загрозою для безпеки країни

росія є основною загрозою міжнародній безпеці для Швеції, і зовнішні вороги можуть спробувати скористатися підвищеним ризиком екстремістського насильства з боку ісламістів і ультраправих. Про це заявила в середу шведська служба безпеки, передає Reuters пише УНН.

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"Ми всі повинні навчитися жити з серйозною ситуацією з безпекою",-сказала Шарлотта фон Ессен, глава служби безпеки, на пресконференції, оприлюднивши щорічний звіт про загрози, з якими стикається країна, яка відмовилася від багатовікового нейтралітету та подала заявку на вступ до НАТО після того, як, росії вторглася в Україну.

Перш за все росія, а також Китай та Іран продовжують становити найбільшу загрозу для Швеції, і вони працюють і певною мірою також працюють разом, щоб змінити поточну систему безпеки, - сказала вона

Зазначається, що у серпні минулого року відомство підвищило рівень терористичної загрози до 4 за 5-бальною шкалою після кількох інцидентів, коли у Швеції та сусідніх країнах спалювали Коран, що викликало обурення мусульман і спровокувало джихадистські погрози.

У заяві, що супроводжує доповідь, служба безпеки зазначила, що загрози з боку ультраправих та ісламістських груп можуть бути розпалені або використані ворогами Швеції за кордоном.

Іноземні держави можуть використовувати насильницьких екстремістів та інші види організацій і осіб як довірених осіб для здійснення загрозливої для безпеки діяльності, - йдеться в заяві.

Доповнення

Керівник оперативного відділу Служби безпеки Фредрік Халлстром заявив на пресконференції, що у зв'язку з тим, що все більше російських шпигунів було вислано із Заходу, москва змінює свою тактику і "використовує більш опортуністичні методи".

Нагадаємо

Парламент Угорщини може проголосувати 26 лютого за ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО, оскільки правляча партія "Фідес" пообіцяла підтримати цю пропозицію.

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