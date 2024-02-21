Служба безопасности Швеции назвала россию главной угрозой для безопасности страны

россия является основной угрозой международной безопасности для Швеции, и внешние враги могут попытаться воспользоваться повышенным риском экстремистского насилия со стороны исламистов и ультраправых. Об этом заявила в среду шведская служба безопасности, передает Reuters пишет УНН.

Детали

"Мы все должны научиться жить с серьезной ситуацией с безопасностью",-сказала Шарлотта фон Эссен, глава службы безопасности, на пресс-конференции, обнародовав ежегодный отчет об угрозах, с которыми сталкивается страна, которая отказалась от многовекового нейтралитета и подала заявку на вступление в НАТО после того, как, россия вторглась в Украину.

Прежде всего россия, а также Китай и Иран продолжают представлять наибольшую угрозу для Швеции, и они работают и в определенной степени также работают вместе, чтобы изменить текущую систему безопасности, - сказала она

Отмечается, что в августе прошлого года ведомство повысило уровень террористической угрозы до 4 по 5-балльной шкале после нескольких инцидентов, когда в Швеции и соседних странах сжигали Коран, что вызвало возмущение мусульман и спровоцировало джихадистские угрозы.

В заявлении, сопровождающем доклад, служба безопасности отметила, что угрозы со стороны ультраправых и исламистских групп могут быть разожжены или использованы врагами Швеции за рубежом.

Иностранные государства могут использовать насильственных экстремистов и другие виды организаций и лиц в качестве доверенных лиц для осуществления угрожающей безопасности деятельности, - говорится в заявлении.

Дополнение

Руководитель оперативного отдела Службы безопасности Фредрик Халлстром заявил на пресс-конференции, что в связи с тем, что все больше российских шпионов было выслано с Запада, москва меняет свою тактику и "использует более оппортунистические методы".

Напомним

Парламент Венгрии может проголосовать 26 февраля за ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО, поскольку правящая партия "Фидес" пообещала поддержать это предложение.

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