Власти Швеции обвинили россию в создании препятствий для работы спутников страны. Шведский премьер-министр Ульф Кристерссон заявил, что сбои в работе спутников, которые заметили за несколько дней после присоединения Стокгольма к НАТО, "серьезны и их можно рассматривать как часть более широких гибридных действий россии, направленных против Швеции и других стран". Об этом УНН сообщает с ссылкой на Bloomberg.

По словам Кристерссона, сейчас Швеция совместно с партнерами "ищет ответ" на действия Москвы.

Кристерссон добавил, что перебои повлияли на телевизионное вещание в Украине, которое зависело от целевого спутника, принадлежащего шведской компании.

Bloomberg пишет, что одновременно шведское управление почты и телекоммуникаций обратилось в совет Международного союза электросвязи при ООН с просьбой рассмотреть вопрос о российских препятствиях.

Франция, Нидерланды и Люксембург подали аналогичные жалобы в Международный союз электросвязи. Все страны стремятся обсудить проблему препятствий на заседании Радиорегламентного комитета на следующей неделе.

Напомним

Швеция стала жертвой волны кибератак в начале этого года, предположительно происходящих из россии.

Шведская служба безопасности назвала россию главной угрозой для безопасности страны.