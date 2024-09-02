На выборах в федеральной земле Саксония в Германии победу одержали правые популисты. Об этом УНН пишет со ссылкой на Bild.

Детали

В федеральной земле Саксония на востоке ФРГ состоялись выборы в ландтаг. Местное статистическое ведомство опубликовало предварительные итоги: ультраправая "Альтернатива для Германии" получила 30,6% голосов, "Союз Сары Вагенкнехт" — 11,8%, Левая партия — 4,5%. Все они высказываются против поддержки Украины, за умиротворение россии и диалог с путиным.

Теперь партиям региона предстоят длительные переговоры о создании новой правящей коалиции. Ни одна не хочет вступать в союз с АдГ. Та уже заявила, что открыта к диалогу со всеми. Прошлая коалиция из ХДС, СДПГ и "Зеленых" более невозможна.

Напомним

Вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова предупредила, что президент россии владимир путин может попытаться повлиять на предстоящие выборы в Германии с помощью кампаний дезинформации и операций российских спецслужб.

"Альтернатива для Германии" впервые победила на выборах в Тюрингии