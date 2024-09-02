«Альтернатива для Германии» впервые победила на выборах в Тюрингии
Киев • УНН
Крайне правая партия АдГ получила 32,8% голосов на выборах в ландтаг Тюрингии, впервые заняв первое место на земельных выборах в Германии. ХДС занял второе место с 23,6% голосов.
Крайне правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) стала лидером на выборах в ландтаг в федеральной земле Тюрингия на востоке страны, впервые в истории заняв первое место на земельных выборах в Германии. Об этом пишет АР, передает УНН.
Детали
АдГ получила на выборах в Тюрингии 32,8% голосов, сообщает журнал Focus. Партия получит 32 места из 88 в региональном парламенте.
Второе место занял Христианско-демократический союз (23,6%).
На третьем месте - "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (15,8%), а на четвертом - Левая партия (13,1%).
АдГ и "Союз Сары Вагенкнехт" выступают против антироссийских санкций и поддерживают укрепление отношений с Москвой. Действующий премьер Тюрингии Бодо Рамелов (Левая партия) ранее выступал за "европейский мирный порядок, включающий Россию".
Социал-демократическая партия Германии во главе с канцлером Олафом Шольцем набрала 6,1% и получит лишь шесть мест в ландтаге. "Зеленые" и Свободная демократическая партия, которые входят в правительственную коалицию, не получили мест в региональном парламенте.
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