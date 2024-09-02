«Альтернатива для Германии» впервые победила на выборах в Тюрингии

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Ракетный обстрел Харькова: Зеленский показал последствия

Ракетный обстрел Харькова: Зеленский показал последствия

  •  65993 просмотра
В США предположили, что "дружественный огонь" не был причиной сбития F-16 – СМИ

В США предположили, что "дружественный огонь" не был причиной сбития F-16 – СМИ

  •  53929 просмотра
Шмыгаль подчеркнул, что для Украины не должно быть ограничений на право применять оружие партнеров по россии

Шмыгаль подчеркнул, что для Украины не должно быть ограничений на право применять оружие партнеров по россии

  •  50359 просмотра
Пограничники показали, что сейчас происходит на границе с беларусью

Пограничники показали, что сейчас происходит на границе с беларусью

  •  47921 просмотра
В Минобороны нашли решение, как защитить мобильные телефоны военных

В Минобороны нашли решение, как защитить мобильные телефоны военных

  •  36232 просмотра
публикации
Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

30 августа 2024, 14:27  •  163720 просмотра
Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

30 августа 2024, 13:32  •  163231 просмотра
С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

30 августа 2024, 12:27  •  166246 просмотра
Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы

Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы
Эксклюзив

30 августа 2024, 06:55  •  170148 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
Эксклюзив

30 августа 2024, 06:30  •  165989 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
1 сентября: День предпринимателя в Украине, Всемирный день написания писем, Всемирный день написания писем

1 сентября: День предпринимателя в Украине, Всемирный день написания писем, Всемирный день написания писем

  •  75705 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить осенью: что посмотреть

5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить осенью: что посмотреть

31 августа 2024, 18:17  •  60122 просмотра
Известные украинцы поздравили военных с Днем Авиации стихотворением "Крылья": видео

Известные украинцы поздравили военных с Днем Авиации стихотворением "Крылья": видео

31 августа 2024, 10:13  •  87692 просмотра
День авиации Украины, День дистанционного обучения, Всемирный день блога. Что еще можно отметить 31 августа

День авиации Украины, День дистанционного обучения, Всемирный день блога. Что еще можно отметить 31 августа

31 августа 2024, 03:09  •  96915 просмотра
Пять трогательных мелодрам: что посмотреть в первые дни осени

Пять трогательных мелодрам: что посмотреть в первые дни осени

30 августа 2024, 17:30  •  93445 просмотра
Актуальное
«Альтернатива для Германии» впервые победила на выборах в Тюрингии

«Альтернатива для Германии» впервые победила на выборах в Тюрингии

Киев  •  УНН

1 сентября 2024, 22:41  •  4344 просмотра

Read in English

Крайне правая партия АдГ получила 32,8% голосов на выборах в ландтаг Тюрингии, впервые заняв первое место на земельных выборах в Германии. ХДС занял второе место с 23,6% голосов.

Крайне правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) стала лидером на выборах в ландтаг в федеральной земле Тюрингия на востоке страны, впервые в истории заняв первое место на земельных выборах в Германии. Об этом пишет АР, передает УНН.

Детали

АдГ получила на выборах в Тюрингии 32,8% голосов, сообщает журнал Focus. Партия получит 32 места из 88 в региональном парламенте.

Второе место занял Христианско-демократический союз (23,6%).

На третьем месте - "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (15,8%), а на четвертом - Левая партия (13,1%).

АдГ и "Союз Сары Вагенкнехт" выступают против антироссийских санкций и поддерживают укрепление отношений с Москвой. Действующий премьер Тюрингии Бодо Рамелов (Левая партия) ранее выступал за "европейский мирный порядок, включающий Россию".

Социал-демократическая партия Германии во главе с канцлером Олафом Шольцем набрала 6,1% и получит лишь шесть мест в ландтаге. "Зеленые" и Свободная демократическая партия, которые входят в правительственную коалицию, не получили мест в региональном парламенте.

У Німеччині на виборах до Європарламенту лідирують консерватори9 июня 2024, 17:07 • 40100 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политикаНовости МираВыборы 2014
Третье «золото» Паралимпиады-2024 Украине принес пловец Михаил Сербин
  •  42978 просмотра

Третье «золото» Паралимпиады-2024 Украине принес пловец Михаил Сербин

Эксклюзив
Меркурий уже не ретроградный: гороскоп для всех знаков Зодиака на 2 - 8 сентября
  •  71356 просмотра

Меркурий уже не ретроградный: гороскоп для всех знаков Зодиака на 2 - 8 сентября

Оксана Зубковская завоевала второе золото для Украины на Паралимпиаде-2024
  •  92075 просмотра

Оксана Зубковская завоевала второе золото для Украины на Паралимпиаде-2024

Украина получила первый двойной подиум на Паралимпиаде-2024
31 августа 2024, 09:32  •  114905 просмотра

Украина получила первый двойной подиум на Паралимпиаде-2024

Украина получила девятую медаль на Паралимпиаде-2024
31 августа 2024, 08:59  •  112567 просмотра

Украина получила девятую медаль на Паралимпиаде-2024

Пловчиха Ирина Пойда завоевала серебро на Паралимпиаде-2024
30 августа 2024, 16:07  •  123491 просмотра

Пловчиха Ирина Пойда завоевала серебро на Паралимпиаде-2024

Паралимпиада-2024: пловец Александр Комаров выиграл первое "золото" для Украины
30 августа 2024, 15:48  •  112182 просмотра

Паралимпиада-2024: пловец Александр Комаров выиграл первое "золото" для Украины

Эксклюзив
Лихорадка Западного Нила: врач-инфекционист рассказал о симптомах и как уберечься от болезни
30 августа 2024, 15:32  •  106387 просмотра

Лихорадка Западного Нила: врач-инфекционист рассказал о симптомах и как уберечься от болезни

Заявление Кулебы об "украинских территориях" вызвало политическое возмущение в Польше: Туск и МИД Украины отреагировали
30 августа 2024, 15:07  •  81479 просмотра

Заявление Кулебы об "украинских территориях" вызвало политическое возмущение в Польше: Туск и МИД Украины отреагировали

Украина получила первую медаль по легкой атлетике на Паралимпиаде-2024
30 августа 2024, 11:26  •  76754 просмотра

Украина получила первую медаль по легкой атлетике на Паралимпиаде-2024

Популярные

В Минобороны нашли решение, как защитить мобильные телефоны военных

В Минобороны нашли решение, как защитить мобильные телефоны военных

  •  36232 просмотра
Пограничники показали, что сейчас происходит на границе с беларусью

Пограничники показали, что сейчас происходит на границе с беларусью

  •  47921 просмотра
Шмыгаль подчеркнул, что для Украины не должно быть ограничений на право применять оружие партнеров по россии

Шмыгаль подчеркнул, что для Украины не должно быть ограничений на право применять оружие партнеров по россии

  •  50359 просмотра
В США предположили, что "дружественный огонь" не был причиной сбития F-16 – СМИ

В США предположили, что "дружественный огонь" не был причиной сбития F-16 – СМИ

  •  53929 просмотра
Ракетный обстрел Харькова: Зеленский показал последствия

Ракетный обстрел Харькова: Зеленский показал последствия

  •  65993 просмотра

Публикации

Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

30 августа 2024, 14:27  •  163720 просмотра
Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

30 августа 2024, 13:32  •  163231 просмотра
С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

30 августа 2024, 12:27  •  166246 просмотра
Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы

Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы
Эксклюзив

30 августа 2024, 06:55  •  170148 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
Эксклюзив

30 августа 2024, 06:30  •  165989 просмотра

Война

В Харькове два беспилотника «шахед» попали в жилой район

В Харькове два беспилотника «шахед» попали в жилой район

  •  3645 просмотра
Ночные взрывы в Харькове: над городом зафиксированы дроны-камикадзе

Ночные взрывы в Харькове: над городом зафиксированы дроны-камикадзе

  •  6406 просмотра
Петиция о снижении мобилизационного возраста до 50 лет набрала 25 тыс. голосов

Петиция о снижении мобилизационного возраста до 50 лет набрала 25 тыс. голосов

  •  7708 просмотра
Россияне обстреляли центр реабилитации детей в Сумах: 13 пострадавших

Россияне обстреляли центр реабилитации детей в Сумах: 13 пострадавших

  •  5545 просмотра
ВСУ отбили 166 атак оккупантов, нанеся им значительные потери

ВСУ отбили 166 атак оккупантов, нанеся им значительные потери

  •  3108 просмотра

политика

«Альтернатива для Германии» впервые победила на выборах в Тюрингии

«Альтернатива для Германии» впервые победила на выборах в Тюрингии

  •  4344 просмотра
Петиция о снижении мобилизационного возраста до 50 лет набрала 25 тыс. голосов

Петиция о снижении мобилизационного возраста до 50 лет набрала 25 тыс. голосов

  •  7708 просмотра
Хакеры атаковали системы связи Немецкого агентства безопасности полетов

Хакеры атаковали системы связи Немецкого агентства безопасности полетов

  •  4648 просмотра
Зеленский: Украина работает над расширением зоны поражения российских объектов

Зеленский: Украина работает над расширением зоны поражения российских объектов

  •  32242 просмотра
Возвращение тел заложников вызвало протесты в Израиле

Возвращение тел заложников вызвало протесты в Израиле

  •  26661 просмотра

Война

В Харькове два беспилотника «шахед» попали в жилой район

В Харькове два беспилотника «шахед» попали в жилой район

  •  3645 просмотра
Ночные взрывы в Харькове: над городом зафиксированы дроны-камикадзе

Ночные взрывы в Харькове: над городом зафиксированы дроны-камикадзе

  •  6406 просмотра
Петиция о снижении мобилизационного возраста до 50 лет набрала 25 тыс. голосов

Петиция о снижении мобилизационного возраста до 50 лет набрала 25 тыс. голосов

  •  7708 просмотра
Россияне обстреляли центр реабилитации детей в Сумах: 13 пострадавших

Россияне обстреляли центр реабилитации детей в Сумах: 13 пострадавших

  •  5545 просмотра
ВСУ отбили 166 атак оккупантов, нанеся им значительные потери

ВСУ отбили 166 атак оккупантов, нанеся им значительные потери

  •  3108 просмотра

политика

«Альтернатива для Германии» впервые победила на выборах в Тюрингии

«Альтернатива для Германии» впервые победила на выборах в Тюрингии

  •  4344 просмотра
Петиция о снижении мобилизационного возраста до 50 лет набрала 25 тыс. голосов

Петиция о снижении мобилизационного возраста до 50 лет набрала 25 тыс. голосов

  •  7708 просмотра
Хакеры атаковали системы связи Немецкого агентства безопасности полетов

Хакеры атаковали системы связи Немецкого агентства безопасности полетов

  •  4648 просмотра
Зеленский: Украина работает над расширением зоны поражения российских объектов

Зеленский: Украина работает над расширением зоны поражения российских объектов

  •  32242 просмотра
Возвращение тел заложников вызвало протесты в Израиле

Возвращение тел заложников вызвало протесты в Израиле

  •  26661 просмотра

Новости Бизнеса

Документальный фильм "From collar to COLLAR Company" учит воплощать мечты

Документальный фильм "From collar to COLLAR Company" учит воплощать мечты

30 августа 2024, 11:46  •  75216 просмотра
Правильное питание кошек: выбираем влажный корм

Правильное питание кошек: выбираем влажный корм

30 августа 2024, 08:49  •  77775 просмотра
30 многоканальных РЭБов получила Национальная гвардия от WOG и сообщества PRIDE

30 многоканальных РЭБов получила Национальная гвардия от WOG и сообщества PRIDE

29 августа 2024, 07:13  •  100077 просмотра

Экономика

Ситуация в энергосистеме на 1 сентября: ограничения электроснабжения будут действовать в течение суток

Ситуация в энергосистеме на 1 сентября: ограничения электроснабжения будут действовать в течение суток

  •  37431 просмотра
Цены на нефть снизились из-за ожиданий увеличения предложения ОПЕК+

Цены на нефть снизились из-за ожиданий увеличения предложения ОПЕК+

  •  43926 просмотра
Всемирный банк выделит на украинское образование 415 млн долларов - Минфин

Всемирный банк выделит на украинское образование 415 млн долларов - Минфин

31 августа 2024, 14:47  •  73691 просмотра
S&P подтвердило рейтинг Украины на уровне «выборочный дефолт» после реструктуризации

S&P подтвердило рейтинг Украины на уровне «выборочный дефолт» после реструктуризации

30 августа 2024, 22:15  •  59882 просмотра
Ставка решила уволить руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого - СМИ

Ставка решила уволить руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого - СМИ

30 августа 2024, 16:41  •  59743 просмотра

Киев

В Харькове два беспилотника «шахед» попали в жилой район

В Харькове два беспилотника «шахед» попали в жилой район

  •  3645 просмотра
«Укрэнерго» ввело экстренные отключения света в нескольких областях

«Укрэнерго» ввело экстренные отключения света в нескольких областях

  •  14899 просмотра
В Киеве спасатели ликвидировали пожар в многоэтажке на Левобережной

В Киеве спасатели ликвидировали пожар в многоэтажке на Левобережной

  •  29483 просмотра
В Киеве горит 9-этажный дом - вспыхнули несколько этажей на Левобережной

В Киеве горит 9-этажный дом - вспыхнули несколько этажей на Левобережной

  •  35187 просмотра
Странная воздушная тревога в Киеве предшествовала массированному обстрелу - военный эксперт

Странная воздушная тревога в Киеве предшествовала массированному обстрелу - военный эксперт

31 августа 2024, 22:58  •  37391 просмотра