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"Альтернатива для Німеччини" вперше перемогла на виборах у Тюрингії

"Альтернатива для Німеччини" вперше перемогла на виборах у Тюрингії

Київ • УНН

 • 26280 перегляди

Крайня права партія АдН отримала 32,8% голосів на виборах до ландтагу Тюрингії, вперше посівши перше місце на земельних виборах у Німеччині. ХДС зайняв друге місце з 23,6% голосів.

Крайня права партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) стала лідером на виборах до ландтагу у федеральній землі Тюрингія на сході країни, вперше в історії зайнявши перше місце на земельних виборах у Німеччині. Про це пише АР, передає УНН.

Деталі

АдН отримала на виборах у Тюрингії 32,8% голосів, повідомляє журнал Focus. Партія отримає 32 місця з 88 у регіональному парламенті.

Друге місце посів Християнсько-демократичний союз (23,6%).

На третьому місці — "Союз Сари Вагенкнехт — за розум і справедливість" (15,8%), а на четвертому — Ліва партія (13,1%).

АдН та "Союз Сари Вагенкнехт" виступають проти антиросійських санкцій та підтримують зміцнення відносин з Москвою. Діючий прем'єр Тюрингії Бодо Рамелов (Ліва партія) раніше виступав за "європейський мирний порядок, що включає Росію".

Соціал-демократична партія Німеччини на чолі з канцлером Олафом Шольцем набрала 6,1% і отримає лише шість місць у ландтазі. "Зелені" та Вільна демократична партія, які входять до урядової коаліції, не отримали місць у регіональному парламенті.

У Німеччині на виборах до Європарламенту лідирують консерватори09.06.24, 20:07 • 40429 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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