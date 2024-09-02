"Альтернатива для Німеччини" вперше перемогла на виборах у Тюрингії
Київ • УНН
Крайня права партія АдН отримала 32,8% голосів на виборах до ландтагу Тюрингії, вперше посівши перше місце на земельних виборах у Німеччині. ХДС зайняв друге місце з 23,6% голосів.
Крайня права партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) стала лідером на виборах до ландтагу у федеральній землі Тюрингія на сході країни, вперше в історії зайнявши перше місце на земельних виборах у Німеччині. Про це пише АР, передає УНН.
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АдН отримала на виборах у Тюрингії 32,8% голосів, повідомляє журнал Focus. Партія отримає 32 місця з 88 у регіональному парламенті.
Друге місце посів Християнсько-демократичний союз (23,6%).
На третьому місці — "Союз Сари Вагенкнехт — за розум і справедливість" (15,8%), а на четвертому — Ліва партія (13,1%).
АдН та "Союз Сари Вагенкнехт" виступають проти антиросійських санкцій та підтримують зміцнення відносин з Москвою. Діючий прем'єр Тюрингії Бодо Рамелов (Ліва партія) раніше виступав за "європейський мирний порядок, що включає Росію".
Соціал-демократична партія Німеччини на чолі з канцлером Олафом Шольцем набрала 6,1% і отримає лише шість місць у ландтазі. "Зелені" та Вільна демократична партія, які входять до урядової коаліції, не отримали місць у регіональному парламенті.
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