У Німеччині на виборах до Європарламенту лідирують консерватори

ukenru
10:47 • 12931 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 26297 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
07:30 • 33449 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 54943 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 70264 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 112277 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 136105 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 139072 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 241087 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171178 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+16°
5.2 м/с
35 %
750 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

29 березня, 02:38 • 21903 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 48418 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

06:20 • 28169 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

07:29 • 31888 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

07:57 • 16008 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 241087 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 361997 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 377214 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 292588 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 365560 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 60483 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 77085 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 88437 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 170865 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 173446 перегляди
Актуальне
У Німеччині на виборах до Європарламенту лідирують консерватори

У Німеччині на виборах до Європарламенту лідирують консерватори

Київ • УНН

 • 40429 перегляди

На виборах до Європарламенту в Німеччині консервативний блок ХДС / ХСС отримав близько 30% голосів.

На виборах до Європарламенту в Німеччині, під час голосування в неділю, 9 червня, за результатами екзитполів консервативний блок ХДС/ХСС отримав близько 30 відсотків голосів.  На другому місці - праві популісти з "Альтернативи для Німеччини". Про це УНН повідомляє із посиланням на DW.

За даними екзитполів, на виборах до Європарламенту в Німеччині здобув перемогу опозиційний консервативний блок.

Після закриття виборчих дільниць увечері, за даними соціологічної служби Infratest Dimap, Християнсько-демократичний союз (ХДС) і Християнсько-соціальний союз (ХСС) набрали 29,5 відсотка голосів.

Друге місце займає правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" (АдН), яка отримала, згідно з даними екзитполів, 16,5 відсотків.

Євровибори у Словаччині: за неофіційними результатами перемагає опозиційна до Фіцо партія09.06.24, 15:05 • 26657 переглядiв

Найбільша партія правлячої у ФРН коаліції - Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) - набрала 14,0 відсотків. Її партнер по коаліції "Союз-90"/"зелені" отримав 12,0 відсотка голосів, третя правляча партія - Вільна демократична партія - 5,0 відсотка. За Союз Сари Вагенкнехт (ССВ) проголосували 5,5 відсотка виборців, за Ліву партію - 2,8 відсотка.

За попередніми даними, явка на вибори у ФРН становила 64,0 відсотка.

У Німеччині до виборів було допущено 35 партій. На думку спостерігачів, для канцлера ФРН Олафа Шольца, вибори можуть стати перевіркою настроїв німців перед виборами до Бундестагу, які відбудуться на 2025 рік.

Доповнення

9 червня, в останній день виборів до Європарламенту, голосування відбулося у 21 із 27 європейських країн ЄС. У кількох країнах вибори вже відбулися напередодні. Зокрема, 8 червня проголосували виборці у Словаччині, Латвії та на Мальті, а також почалося голосування в Італії.

Вибори у ЄС: Італія, Словаччина, Латвія і Мальта обирають євродепутатів08.06.24, 14:15 • 23667 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Новини Світу
deutsche-welleDeutsche Welle
yevropeiskyi-parlamentЄвропейський парламент
bundestahБундестаг
sotsial-demokratychna-partiia-nimechchynyСоціал-демократична партія Німеччини
latviiaЛатвія
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
maltaМальта
italiiaІталія
nimechchynaНімеччина
olaf-sholtsОлаф Шольц
slovachchynaСловаччина
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,909.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,870.37