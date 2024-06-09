У Німеччині на виборах до Європарламенту лідирують консерватори
Київ • УНН
На виборах до Європарламенту в Німеччині консервативний блок ХДС / ХСС отримав близько 30% голосів.
На виборах до Європарламенту в Німеччині, під час голосування в неділю, 9 червня, за результатами екзитполів консервативний блок ХДС/ХСС отримав близько 30 відсотків голосів. На другому місці - праві популісти з "Альтернативи для Німеччини". Про це УНН повідомляє із посиланням на DW.
За даними екзитполів, на виборах до Європарламенту в Німеччині здобув перемогу опозиційний консервативний блок.
Після закриття виборчих дільниць увечері, за даними соціологічної служби Infratest Dimap, Християнсько-демократичний союз (ХДС) і Християнсько-соціальний союз (ХСС) набрали 29,5 відсотка голосів.
Друге місце займає правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" (АдН), яка отримала, згідно з даними екзитполів, 16,5 відсотків.
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Найбільша партія правлячої у ФРН коаліції - Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) - набрала 14,0 відсотків. Її партнер по коаліції "Союз-90"/"зелені" отримав 12,0 відсотка голосів, третя правляча партія - Вільна демократична партія - 5,0 відсотка. За Союз Сари Вагенкнехт (ССВ) проголосували 5,5 відсотка виборців, за Ліву партію - 2,8 відсотка.
За попередніми даними, явка на вибори у ФРН становила 64,0 відсотка.
У Німеччині до виборів було допущено 35 партій. На думку спостерігачів, для канцлера ФРН Олафа Шольца, вибори можуть стати перевіркою настроїв німців перед виборами до Бундестагу, які відбудуться на 2025 рік.
Доповнення
9 червня, в останній день виборів до Європарламенту, голосування відбулося у 21 із 27 європейських країн ЄС. У кількох країнах вибори вже відбулися напередодні. Зокрема, 8 червня проголосували виборці у Словаччині, Латвії та на Мальті, а також почалося голосування в Італії.
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