Вибори у ЄС: Італія, Словаччина, Латвія і Мальта обирають євродепутатів
Київ • УНН
Громадяни Словаччини, Італії, Латвії та Мальти голосують за депутатів Європейського парламенту 8 червня, в той час як Німеччина і більшість інших держав ЄС проголосують 9 червня.
За депутатів в Європарламент 8 червня голосують громадяни чотирьох країн. Наступного дня голосування відбудеться у ФРН та більшості держав ЄС, повідомляє DW, пише УНН.
Деталі
На виборах до Європарламенту в суботу, 8 червня, голосують виборці у Словаччині, Італії, Латвії та на Мальті. Виборчі дільниці у Словаччині відкрилися о 7:00 за місцевим часом, в Італії голосування розпочнеться о 15.00.
В Італії на значне посилення позицій розраховує прем'єр-міністерка країни Джорджа Мелоні з ультраправої партії "Брати Італії". Голосування в Італії продовжиться 9 червня.
Вибори до Європарламенту завершаться 9 червня голосуванням у Німеччині та більшості інших країн ЄС.
Спостерігачі зазначають, що для канцлера ФРН Олафа Шольца і коаліційного "світлофорного" уряду, до складу якого входять Соціал-демократична партія Німеччини, Вільна демократична партія і "Союз-90/ Зелені", вибори в Європарламент можуть стати перевіркою настроїв німецьких виборців перед виборами ландтагів (земельних парламентів) у низці східних земель ФРН цьогоріч, а також виборами до Бундестагу, запланованими на 2025 рік.
Очікується, що правлячі партії ФРН втратять підтримку, а блок ХДС/ХСС, що перебуває зараз у країні в опозиції (до нього входять Християнсько-демократичний союз і Християнсько-соціальний союз), і правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" набудуть її. Успіх правопопулістських партій прогнозується і загалом по ЄС.
Макрон про можливу перемогу ультраправих на євровиборах: Європа ніколи не знала такої загрози08.06.24, 11:55 • 24080 переглядiв
Доповнення
До вечора неділі очікуються і перші, попередні результати євровиборів. Право участі у виборах депутатів Європарламенту мають загалом майже 360 мільйонів виборців.
Вибори в ЄС: у Нідерландах досягли успіху ультраправі і лівоцентристський альянс07.06.24, 16:39 • 17886 переглядiв