Выборы в ЕС: Италия, Словакия, Латвия и Мальта выбирают евродепутатов

За депутатов в Европарламент 8 июня голосуют граждане четырех стран. На следующий день голосование состоится в ФРГ и большинстве государств ЕС, сообщает DW, пишет УНН.

Детали

На выборах в Европарламент в субботу, 8 июня, голосуют избиратели в Словакии, Италии, Латвии и на Мальте. Избирательные участки в Словакии открылись в 7:00 по местному времени, в Италии голосование начнется в 15:00.

В Италии на значительное усиление позиций рассчитывает премьер-министра страны Джорджа Мэлони из ультраправой партии "Братья Италии". Голосование в Италии продолжится 9 июня.

Выборы в Европейский парламент завершатся 9 июня голосованием в Германии и большинстве других стран ЕС.

Наблюдатели отмечают, что для канцлера ФРГ Олафа Шольца и коалиционного "светофорного" правительства, в состав которого входят Социал-демократическая партия Германии, Свободная демократическая партия и "Союз-90/ Зеленые", выборы в Европарламент могут стать проверкой настроений немецких избирателей перед выборами ландтагов (земельных парламентов) в ряде восточных земель ФРГ в этом году, а также выборами в Бундестаг, запланированными на 2025 год.

Ожидается, что правящие партии ФРГ потеряют поддержку, а блок ХДС/ХСС, находящийся сейчас в стране в оппозиции (в него входят Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз), и правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" приобретут ее. Успех правопопулистских партий прогнозируется и в целом по ЕС.

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Дополнение

К вечеру воскресенья ожидаются и первые, предварительные результаты евровыборов. Право участия в выборах депутатов Европарламента имеют в общей сложности почти 360 миллионов избирателей.

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