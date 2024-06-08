Макрон о возможной победе ультраправых на евровыборах: Европа никогда не знала такой угрозы

Президент Франции Макрон предостерегает от неявки на евровыборы в эти выходные. По его расчетам, это сыграет на руку ультраправым, набирающим силу, пишет УНН со ссылкой на Euronews.

Детали

"Европа никогда не знала такой угрозы", - предупредил французский лидер, имея в виду подъем ультраправых во Франции и на всем европейском континенте.

Партия Макрона "Возрождение", которую возглавляет Валери Эйе, в опросах соперничает с правым флангом, отставая более чем на 15% от Жордана Барделлы, председателя ультраправого "Национального объединения".

Макрон призвал соотечественников уйти и проголосовать 9 июня, чтобы защитить Францию.

"Если завтра Франция отправит (в Европарламент - ред.) большую делегацию ультраправых, если другие крупные страны сделают то же самое, Европа может оказаться в тупике", - сказал французский лидер.

Опросы показывают, что для французских избирателей на европейских выборах наиболее важными являются внутренние вопросы, такие как иммиграция, экономическая устойчивость и безопасность. В этом контексте "Национальное собрание" рассматривает свою кампанию как возможность проверить доверие граждан к Макрону, особенно по этим вопросам. Барделла заявил, что в случае победы своей партии он будет призывать к проведению досрочных парламентских выборов.

Дополнение

Выборы в Европарламент начались 6 июня голосованием в Нидерландах. После Нидерландов 7 июня голосовали в Чехии и Ирландии. 8 июня - в Италии, Латвии, Мальте и Словакии. В воскресенье, 9 июня, пойдут на выборы граждане большинства стран ЕС.