Макрон о возможной победе ультраправых на евровыборах: Европа никогда не знала такой угрозы

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
yevropeiskii-parlamentЕвропейский парламент
latviyaЛатвия
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
emmanuel-makronЭммануэль Макрон
bryusselБрюссель
maltaМальта
irlandiyaИрландия
frantsiyaФранция
cheshskaya-respublikaЧешская Республика
italiyaИталия
yevropaЕвропа
niderlandiНидерланды
slovakiyaСловакия
polshaПольша
Эксклюзив
Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
  •  149169 просмотра

Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных

Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
  •  118785 просмотра

Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

Эксклюзив
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
7 июня 2024, 09:38  •  121507 просмотра

Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

Эксклюзив
Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат
7 июня 2024, 08:26  •  112081 просмотра

Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат

Эксклюзив
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
7 июня 2024, 07:39  •  90263 просмотра

Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА

Эксклюзив
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
7 июня 2024, 07:34  •  74050 просмотра

СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат

Эксклюзив
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
7 июня 2024, 06:21  •  76624 просмотра

Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб

Эксклюзив
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
6 июня 2024, 16:12  •  114167 просмотра

Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

Эксклюзив
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
6 июня 2024, 15:12  •  111953 просмотра

В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"

Эксклюзив
Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
6 июня 2024, 12:09  •  113919 просмотра

Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию

Новости по теме
Макрон о возможной победе ультраправых на евровыборах: Европа никогда не знала такой угрозы

Макрон о возможной победе ультраправых на евровыборах: Европа никогда не знала такой угрозы

  •  2864 просмотра
северная осетия впервые подверглась дроновой атаке, ночью рф фиксировала беспилотники еще в 6 регионах и в оккупированном Крыму

северная осетия впервые подверглась дроновой атаке, ночью рф фиксировала беспилотники еще в 6 регионах и в оккупированном Крыму

  •  4981 просмотра
Глава Одесской ОВА не сомневается - россия бьет по гражданским умышленно, а потом врет

Глава Одесской ОВА не сомневается - россия бьет по гражданским умышленно, а потом врет

  •  7756 просмотра
Глава Военного комитета НАТО ответил, должны ли быть ограничения на дальность для западного оружия после разрешения бить по рф

Глава Военного комитета НАТО ответил, должны ли быть ограничения на дальность для западного оружия после разрешения бить по рф

  •  9514 просмотра
Польские фермеры могут заблокировать движение на ПП "Шегини" до конца сентября - пограничники

Польские фермеры могут заблокировать движение на ПП "Шегини" до конца сентября - пограничники

  •  7268 просмотра
Культура и история еды в Украине: в Киеве состоялся "Музей Їжі"

Культура и история еды в Украине: в Киеве состоялся "Музей Їжі"

  •  7756 просмотра
россияне повторно ударили по месту атаки в Днепропетровской области, ранен спасатель

россияне повторно ударили по месту атаки в Днепропетровской области, ранен спасатель

  •  8838 просмотра
Враг атаковал две громады на Николаевской области артиллерией и дронами

Враг атаковал две громады на Николаевской области артиллерией и дронами

  •  11824 просмотра
Ребенок и две женщины пострадали в результате падения дерева в Харькове

Ребенок и две женщины пострадали в результате падения дерева в Харькове

  •  10923 просмотра
Армия рф утром ударила по Антоновке в Херсонской области, ранена женщина

Армия рф утром ударила по Антоновке в Херсонской области, ранена женщина

  •  12240 просмотра

Популярные

Прокудин обратил внимание на противоречия в российских заявлениях о трагедии в садовом

Прокудин обратил внимание на противоречия в российских заявлениях о трагедии в садовом

  •  107485 просмотра
Эстония планирует ограничить право россиян на покупку недвижимости

Эстония планирует ограничить право россиян на покупку недвижимости

  •  106360 просмотра
В США разбился самолет с астронавтом "Аполлона-8", облетевшим Луну

В США разбился самолет с астронавтом "Аполлона-8", облетевшим Луну

  •  104037 просмотра
Зеленский сказал, что его легитимность определяет украинский народ, а не Путин

Зеленский сказал, что его легитимность определяет украинский народ, а не Путин

  •  103226 просмотра
Франция в ближайшие дни начнет обучение украинских пилотов на истребителях Mirage 2000-5

Франция в ближайшие дни начнет обучение украинских пилотов на истребителях Mirage 2000-5

  •  102191 просмотра
"Зарабатывала" на уклонянтах до 100 тыс. долларов: за экс-нардепку Ирину Сысоенко внесли залог в более 900 тыс. грн

"Зарабатывала" на уклонянтах до 100 тыс. долларов: за экс-нардепку Ирину Сысоенко внесли залог в более 900 тыс. грн

  •  126311 просмотра
Смена планов: президент Аргентины не поедет на саммит мира в Швейцарии-СМИ

Смена планов: президент Аргентины не поедет на саммит мира в Швейцарии-СМИ

  •  126778 просмотра
Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных

Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
Эксклюзив

  •  149169 просмотра

Публикации

Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев

Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев

  •  130548 просмотра
Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области

Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области

  •  139317 просмотра
Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики

Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики

7 июня 2024, 07:27  •  146455 просмотра
Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников

Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников

7 июня 2024, 07:04  •  147840 просмотра
Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора

Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора

7 июня 2024, 06:57  •  135950 просмотра

Макрон о возможной победе ультраправых на евровыборах: Европа никогда не знала такой угрозы

Президент Франции Макрон предостерегает от неявки на евровыборы в эти выходные. По его расчетам, это сыграет на руку ультраправым, набирающим силу.

Новости Мира •   •  2864 просмотра
Макрон о возможной победе ультраправых на евровыборах: Европа никогда не знала такой угрозы

северная осетия впервые подверглась дроновой атаке, ночью рф фиксировала беспилотники еще в 6 регионах и в оккупированном Крыму

В российском минобороны утверждают, что сегодня ночью были атакованы дронами шесть регионов рф и временно оккупированный Крым и говорят о якобы сбитии 25 БПЛА, а также уничтожении двух безэкипажных катеров в районе Крымского полуострова ночью, а утром еще по одному в северной осетии-алании, где атака, по сообщениям росСМИ, произошло впервые, и на белгородщине.

Война •   •  4981 просмотра
северная осетия впервые подверглась дроновой атаке, ночью рф фиксировала беспилотники еще в 6 регионах и в оккупированном Крыму

Глава Одесской ОВА не сомневается - россия бьет по гражданским умышленно, а потом врет

россия намеренно использует высокоточные баллистические ракеты для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре в Одесской области, в результате чего гибнут мирные жители, включая детей.

Война •   •  7756 просмотра
Глава Одесской ОВА не сомневается - россия бьет по гражданским умышленно, а потом врет

Глава Военного комитета НАТО ответил, должны ли быть ограничения на дальность для западного оружия после разрешения бить по рф

Председатель Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр ответил, считает ли, что должны быть ограничения на дальность действия оружия, предоставленного Украине, после разрешения ей использовать, в частности, американское оружие для ударов внутри России.

Война •   •  9514 просмотра
Глава Военного комитета НАТО ответил, должны ли быть ограничения на дальность для западного оружия после разрешения бить по рф

Польские фермеры могут заблокировать движение на ПП "Шегини" до конца сентября - пограничники

Польские фермеры могут перекрыть движение на ПП "Шегини-Медика" с 10:00 9 июня до конца сентября, что может вызвать трудности для определенных категорий транспортных средств.

Общество •   •  7268 просмотра
Польские фермеры могут заблокировать движение на ПП "Шегини" до конца сентября - пограничники

Культура и история еды в Украине: в Киеве состоялся "Музей Їжі"

В Киеве состоялся "Музей Їжі".

Общество •   •  7756 просмотра
Культура и история еды в Украине: в Киеве состоялся "Музей Їжі"

россияне повторно ударили по месту атаки в Днепропетровской области, ранен спасатель

В Днепропетровской области 28-летний спасатель был серьезно ранен, когда российские войска дважды нанесли удар беспилотником, в то время как пожарные реагировали на первоначальную атаку.

Война •   •  8838 просмотра
россияне повторно ударили по месту атаки в Днепропетровской области, ранен спасатель

Враг атаковал две громады на Николаевской области артиллерией и дронами

7 июня российские войска атаковали Николаевскую область с помощью беспилотников-камикадзе и артиллерийского огня, но сообщений о пострадавших не поступало.

Война •   •  11824 просмотра
Враг атаковал две громады на Николаевской области артиллерией и дронами

Ребенок и две женщины пострадали в результате падения дерева в Харькове

В Харькове в результате падения дерева на электроопору пострадали три человека, среди которых 7-летний мальчик и две женщины 39 и 80 лет.

Общество •   •  10923 просмотра
Ребенок и две женщины пострадали в результате падения дерева в Харькове

Армия рф утром ударила по Антоновке в Херсонской области, ранена женщина

72-летняя женщина в Антоновке, Херсонская область, получила травмы после того, как российская армия нанесла удар по этому району утром, и она была госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Война •   •  12240 просмотра
Армия рф утром ударила по Антоновке в Херсонской области, ранена женщина