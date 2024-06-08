Макрон про можливу перемогу ультраправих на євровиборах: Європа ніколи не знала такої загрози
Київ • УНН
Президент Франції Макрон застерігає від неявки на євровибори цими вихідними. За його розрахунками, це зіграє на руку ультраправим, що набирають силу.
Президент Франції Макрон застерігає від неявки на євровибори цими вихідними. За його розрахунками, це зіграє на руку ультраправим, що набирають силу, пише УНН з посиланням на Euronews.
Деталі
"Європа ніколи не знала такої загрози", - попередив французький лідер, маючи на увазі підйом ультраправих у Франції та на всьому європейському континенті.
Партія Макрона "Відродження", яку очолює Валері Ейє, в опитуваннях змагається з правим флангом, відстаючи більш ніж на 15% від Жордана Барделли, голови ультраправого "Національного об'єднання".
Макрон закликав співвітчизників піти та проголосувати 9 червня, аби захистити Францію.
"Якщо завтра Франція надішле (до Європарламенту - ред.) велику делегацію ультраправих, якщо інші великі країни зроблять те саме, Європа може опинитися в глухому куті", - сказав французький лідер.
Опитування вказують на те, що для французьких виборців на європейських виборах найбільш важливими є внутрішні питання, такі як імміграція, економічна стійкість та безпека. У цьому контексті Національна асамблея розглядає свою кампанію як можливість перевірити довіру громадян до Макрона, зокрема з цих питань. Барделла заявив, що у разі перемоги своєї партії він закликатиме до проведення дострокових парламентських виборів.
Доповнення
Вибори до Європарламенту розпочалися 6 червня голосуванням у Нідерландах. Після Нідерландів 7 червня голосували в Чехії та Ірландії. 8 червня - в Італії, Латвії, Мальті та Словаччині. У неділю, 9 червня, підуть на вибори громадяни більшості країн ЄС.