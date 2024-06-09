В Германии на выборах в Европарламент лидируют консерваторы

На выборах в Европарламент в Германии, во время голосования в воскресенье, 9 июня, по результатам экзитполов консервативный блок ХДС/ХСС получил около 30 процентов голосов. На втором месте - правые популисты из "Альтернативы для Германии". Об этом УНН сообщает со ссылкой на DW.

По данным экзитполов, на выборах в Европарламент в Германии одержал победу оппозиционный консервативный блок.

После закрытия избирательных участков вечером, по данным социологической службы Infratest Dimap, Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС) набрали 29,5 процента голосов.

Второе место занимает правопопулистская "Альтернатива для Германии" (FlY), которая получила, согласно данным экзитполов, 16,5 процентов.

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Крупнейшая партия правящей в ФРГ коалиции-Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) - набрала 14,0 процентов. Ее партнер по коалиции "Союз-90" / "зеленые" получил 12,0 процента голосов, третья правящая партия - Свободная демократическая партия - 5,0 процента. За Союз Сара Вагенкнехт (ССВ) проголосовали 5,5 процента избирателей, за Левую партию - 2,8 процента.

По предварительным данным, явка на выборы в ФРГ составила 64,0 процента.

В Германии к выборам было допущено 35 партий. По мнению наблюдателей, для канцлера ФРГ Олафа Шольца, выборы могут стать проверкой настроений немцев перед выборами в бундестаг, которые состоятся на 2025 год.

Дополнение

9 июня, в последний день выборов в Европарламент, голосование состоялось в 21 из 27 европейских стран ЕС. В нескольких странах выборы уже состоялись накануне. В частности, 8 июня проголосовали избиратели в Словакии, Латвии и на Мальте, а также началось голосование в Италии.

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