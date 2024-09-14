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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Нидерланды внедряют самые жесткие миграционные правила в истории - Politico

Нидерланды внедряют самые жесткие миграционные правила в истории - Politico

Киев  •  УНН

14 сентября 2024, 12:29  •  1268 просмотра

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Правительство Нидерландов планирует внедрить строгие антииммиграционные меры, включая ограничения на воссоединение семей и усиление депортации. Новые правила имеют целью уменьшить приток мигрантов и решить проблемы с жильем и социальными услугами.

Правительство Нидерландов планирует внедрить одни из самых строгих антииммиграционных мер в ЕЕ. Об этом УНН пишет со ссылкой на Politico

Детали

Новый министр миграции и убежища Марджолин Фабер, представительница ультраправой Партии свободы Герта Вилдерса, заявила, что стремится ввести «самую строгую политику предоставления убежища», ссылаясь на проблемы с жильем, здравоохранением и образованием.

План включает возможность объявления «кризиса убежища», что позволит правительству действовать без одобрения парламента.

Среди новых инициатив - усиление пограничного контроля, ограничения на воссоединение семей, в частности запрет взрослым детям присоединяться к родителям, и акцент на принудительном возвращении.

Нидерланды должны принадлежать к категории государств-членов с самыми строгими правилами приема в ЕС

- говорится в правительственной программе.

Правительство попросит Европейскую комиссию отказаться от политики ЕС по предоставлению убежища и миграции - этот запрос будет направлен в Брюссель на следующей неделе, заявил премьер Нидерландов Дик Шуф.

Мы не можем продолжать терпеть большой приток мигрантов в нашу страну. Люди переживают кризис убежища

- сказал Шуф.

Он отказался назвать конкретные цели по снижению миграционного потока, отметив, что правительство будет оценивать необходимость чрезвычайного закона, регулярно пересматривая ситуацию в стране.

Министр миграции Марджолин Фабер заявила, что планирует отменить бессрочные виды на жительство, сократить процесс рассмотрения заявлений, значительно ограничить воссоединение семей для большинства заявителей и ускорить депортацию «криминальных искателей убежища». 

Она также предложила изменения в жилищное законодательство, чтобы предотвратить предоставление приоритета искателям убежища с видом на жительство при распределении социального жилья, что должно уменьшить давление на рынок жилья.

Оппозиция раскритиковала план Фабер о введении чрезвычайного закона для ускорения ее миграционных мер, назвав его «антидемократическим». Голландский совет по делам беженцев выразил глубокую обеспокоенность, отметив, что «беженцы заплатят высокую цену» за эти меры. Организация также подчеркнула, что чрезвычайные меры обычно применяются в случаях войн или стихийных бедствий, а проблемы с убежищем являются результатом политических решений.

Напомним 

Немецкий парламент поддержал закон, позволяющий упростить депортацию получивших отказ искателей убежища. А Великобритания отправила первого мигранта в Руанду по программе добровольной депортации, в рамках которой планируется платить искателям убежища около 3700 долларов за переезд в африканскую страну.

Папа Римський заявив, що відмова допомагати мігрантам це "тяжкий гріх"28 августа 2024, 13:45 • 18719 просмотров

Ирина Колесник

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