Нідерланди впроваджують найжорсткіші міграційні правила в історії - Politico

Уряд Нідерландів планує впровадити одні з найсуворіших антиімміграційних заходів у ЄЄ. Про це УНН пише з посиланням на Politico.

Деталі

Новий міністр міграції та притулку Марджолін Фабер, представниця ультраправої Партії свободи Герта Вілдерса, заявила, що прагне запровадити "найсуворішу політику надання притулку", посилаючись на проблеми з житлом, охороною здоров'я та освітою.

План включає можливість оголошення "кризи притулку", що дозволить уряду діяти без схвалення парламенту.

Серед нових ініціатив — посилення прикордонного контролю, обмеження на возз'єднання сімей, зокрема заборона дорослим дітям приєднуватися до батьків, та акцент на примусовому поверненні.

Нідерланди повинні належати до категорії держав-членів з найсуворішими правилами прийому в ЄС - йдеться в урядовій програмі.

Уряд попросить Європейську комісію відмовитися від політики ЄС щодо надання притулку та міграції - цей запит буде надіслано до Брюсселя наступного тижня, заявив прем'єр Нідерландів Дік Шуф.

Ми не можемо продовжувати терпіти великий приплив мігрантів до нашої країни. Люди переживають кризу притулку - сказав Шуф.

Він відмовився назвати конкретні цілі щодо зниження міграційного потоку, зазначивши, що уряд оцінюватиме необхідність надзвичайного закону, регулярно переглядаючи ситуацію в країні.

Міністр міграції Марджолін Фабер заявила, що планує скасувати безстрокові дозволи на проживання, скоротити процес розгляду заяв, значно обмежити возз'єднання сімей для більшості заявників і прискорити депортацію "кримінальних шукачів притулку".

Вона також запропонувала зміни до житлового законодавства, щоб запобігти наданню пріоритету шукачам притулку з посвідками на проживання при розподілі соціального житла, що має зменшити тиск на ринок житла.

Опозиція розкритикувала план Фабер щодо запровадження надзвичайного закону для пришвидшення її міграційних заходів, назвавши його "антидемократичним". Голландська рада у справах біженців висловила глибоку стурбованість, зазначивши, що "біженці заплатять високу ціну" за ці заходи. Організація також наголосила, що надзвичайні заходи зазвичай застосовуються у випадках воєн або стихійних лих, а проблеми з притулком є результатом політичних рішень.

Нагадаємо

Німецький парламент підтримав закон, що дозволяє спростити депортацію шукачів притулку, які отримали відмову. А Велика Британія відправлила першого мігранта до Руанди за програмою добровільної депортації, в рамках якої планується платити шукачам притулку близько 3700 доларів за переїзд до африканської країни.

Папа Римський заявив, що відмова допомагати мігрантам це "тяжкий гріх"