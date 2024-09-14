Нідерланди впроваджують найжорсткіші міграційні правила в історії - Politico

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 57292 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 113404 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 151915 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 123716 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 115295 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 116590 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 145321 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75641 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 84111 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 181671 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.8 м/с
94 %
748 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

23:24 • 39315 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

00:37 • 30406 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

01:10 • 27755 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

01:26 • 27217 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

01:55 • 23881 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 151923 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 145327 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 181675 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 519018 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 597991 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 7687 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 34964 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 34509 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 36647 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 59932 перегляди
Актуальне
Нідерланди впроваджують найжорсткіші міграційні правила в історії - Politico

Нідерланди впроваджують найжорсткіші міграційні правила в історії - Politico

Київ • УНН

 • 67149 перегляди

Уряд Нідерландів планує впровадити суворі антиімміграційні заходи, включаючи обмеження на возз'єднання сімей та посилення депортації. Нові правила мають на меті зменшити приплив мігрантів та вирішити проблеми з житлом і соціальними послугами.

Уряд Нідерландів планує впровадити одні з найсуворіших антиімміграційних заходів у ЄЄ. Про це УНН пише з посиланням на Politico

Деталі

Новий міністр міграції та притулку Марджолін Фабер, представниця ультраправої Партії свободи Герта Вілдерса, заявила, що прагне запровадити "найсуворішу політику надання притулку", посилаючись на проблеми з житлом, охороною здоров'я та освітою.

План включає можливість оголошення "кризи притулку", що дозволить уряду діяти без схвалення парламенту.

Серед нових ініціатив — посилення прикордонного контролю, обмеження на возз'єднання сімей, зокрема заборона дорослим дітям приєднуватися до батьків, та акцент на примусовому поверненні.

Нідерланди повинні належати до категорії держав-членів з найсуворішими правилами прийому в ЄС

- йдеться в урядовій програмі.

Уряд попросить Європейську комісію відмовитися від політики ЄС щодо надання притулку та міграції - цей запит буде надіслано до Брюсселя наступного тижня, заявив прем'єр Нідерландів Дік Шуф.

Ми не можемо продовжувати терпіти великий приплив мігрантів до нашої країни. Люди переживають кризу притулку

- сказав Шуф.

Він відмовився назвати конкретні цілі щодо зниження міграційного потоку, зазначивши, що уряд оцінюватиме необхідність надзвичайного закону, регулярно переглядаючи ситуацію в країні.

Міністр міграції Марджолін Фабер заявила, що планує скасувати безстрокові дозволи на проживання, скоротити процес розгляду заяв, значно обмежити возз'єднання сімей для більшості заявників і прискорити депортацію "кримінальних шукачів притулку". 

Вона також запропонувала зміни до житлового законодавства, щоб запобігти наданню пріоритету шукачам притулку з посвідками на проживання при розподілі соціального житла, що має зменшити тиск на ринок житла.

Опозиція розкритикувала план Фабер щодо запровадження надзвичайного закону для пришвидшення її міграційних заходів, назвавши його "антидемократичним". Голландська рада у справах біженців висловила глибоку стурбованість, зазначивши, що "біженці заплатять високу ціну" за ці заходи. Організація також наголосила, що надзвичайні заходи зазвичай застосовуються у випадках воєн або стихійних лих, а проблеми з притулком є результатом політичних рішень.

Нагадаємо 

Німецький парламент підтримав закон, що дозволяє спростити депортацію шукачів притулку, які отримали відмову. А Велика Британія відправлила першого мігранта до Руанди за програмою добровільної депортації, в рамках якої планується платити шукачам притулку близько 3700 доларів за переїзд до африканської країни.

Папа Римський заявив, що відмова допомагати мігрантам це "тяжкий гріх"28.08.24, 16:45 • 19073 перегляди

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

СуспільствоПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.38
Bitcoin
$86,428.20
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,047.31
Ethereum
$2,043.36