Папа Римський заявив, що відмова допомагати мігрантам це "тяжкий гріх"
Київ • УНН
Папа Франциск засудив жорстке ставлення до мігрантів у Європі. Він закликав до розширення шляхів доступу для мігрантів та "глобального управління міграцією на основі справедливості, братерства і солідарності".
Папа Римський Франциск засудив різке ставлення до мігрантів, що прибувають до Європи Середземним морем, та заявив, що відмова допомагати їм — тяжкий гріх. Про це пише Reuters, передає УНН.
Деталі
За словами Франциска, є люди, які "систематично і всіма засобами працюють над тим, щоб відкинути мігрантів".
Є ті, хто систематично і всіма засобами працює над тим, щоб відкидати мігрантів. А це, якщо судити по совісті та відповідально, є тяжким гріхом
Окрім цього, Папа Римський закликав до розширення шляхів доступу для мігрантів і "глобального управління міграцією на основі справедливості, братерства і солідарності".
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За словами понтифіка, це питання не будуть розв’язувати шляхом "мілітаризації кордонів".
Доповнення
У виданні наголошують, що Середземне море є одним з головних маршрутів для проникнення нелегальних мігрантів до Європи. За оцінками фахівців, під час його перетину понад 30 тисяч людей зникли безвісти.
За час свого папства Франциск неодноразово порушував цю тему.
Нагадаємо
У серпні тисячі британців вийшли на вулиці, щоб протистояти ультраправим протестам проти мігрантів. Акції відбувались у багатьох містах країни у відповідь на заворушення після нападу на дітей у Саутпорті.