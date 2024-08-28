Папа Римский Франциск осудил резкое отношение к мигрантам, прибывающим в Европу по Средиземному морю, и заявил, что отказ помогать им - тяжкий грех. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

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По словам Франциска, есть люди, которые «систематически и всеми средствами работают над тем, чтобы отвергнуть мигрантов».

Есть те, кто систематически и всеми средствами работает над тем, чтобы отвергать мигрантов. А это, если судить по совести и ответственно, является тяжким грехом - сказал Понтифик во время еженедельной общей аудиенции на площади Святого Петра.

Кроме этого, Папа Римский призвал к расширению путей доступа для мигрантов и «глобальному управлению миграцией на основе справедливости, братства и солидарности».

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По словам понтифика, этот вопрос не будут решать путем «милитаризации границ».

Дополнение

В издании отмечают, что Средиземное море является одним из главных маршрутов для проникновения нелегальных мигрантов в Европу. По оценкам специалистов, во время его пересечения более 30 тысяч человек пропали без вести.

За время своего папства Франциск неоднократно поднимал эту тему.

Напомним,

В августе тысячи британцев вышли на улицы, чтобы противостоять ультраправым протестам против мигрантов. Акции проходили во многих городах страны в ответ на беспорядки после нападения на детей в Саутпорте.