Киев • УНН
Папа Франциск осудил жесткое отношение к мигрантам в Европе. Он призвал к расширению путей доступа для мигрантов и «глобального управления миграцией на основе справедливости, братства и солидарности».
Папа Римский Франциск осудил резкое отношение к мигрантам, прибывающим в Европу по Средиземному морю, и заявил, что отказ помогать им - тяжкий грех. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
По словам Франциска, есть люди, которые «систематически и всеми средствами работают над тем, чтобы отвергнуть мигрантов».
Есть те, кто систематически и всеми средствами работает над тем, чтобы отвергать мигрантов. А это, если судить по совести и ответственно, является тяжким грехом
Кроме этого, Папа Римский призвал к расширению путей доступа для мигрантов и «глобальному управлению миграцией на основе справедливости, братства и солидарности».
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По словам понтифика, этот вопрос не будут решать путем «милитаризации границ».
Дополнение
В издании отмечают, что Средиземное море является одним из главных маршрутов для проникновения нелегальных мигрантов в Европу. По оценкам специалистов, во время его пересечения более 30 тысяч человек пропали без вести.
За время своего папства Франциск неоднократно поднимал эту тему.
Напомним,
В августе тысячи британцев вышли на улицы, чтобы противостоять ультраправым протестам против мигрантов. Акции проходили во многих городах страны в ответ на беспорядки после нападения на детей в Саутпорте.