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У Німеччині спростили депортацію мігрантів, яким відмовили у притулку

У Німеччині спростили депортацію мігрантів, яким відмовили у притулку

Київ • УНН

 • 22768 перегляди

Парламент Німеччини підтримав закон, що спрощує процедуру депортації мігрантів, які отримали відмову у притулку.

Німецький парламент підтримав закон, що дозволяє спростити депортацію шукачів притулку, які отримали відмову. Про це повідомляє DW, передає УНН.

Деталі

Закон передбачає збільшення максимальної тривалості попереднього ув'язнення з 10 до 28 днів і, зокрема, полегшує депортацію осіб, які є членами злочинних організацій.

Разом з тим документ дозволяє поліції розшукувати іноземців, які підлягають депортації, не лише у приміщеннях гуртожитків для біженців, де вони проживають, а й в інших.

Також охоронці тепер не будуть попереджати про депортацію заздалегідь. Винятки передбачені лише для сімей з дітьми віком до 12 років.

Нам доведеться масово депортувати тих, хто немає права залишатися у Німеччині – Шольц22.10.23, 09:46 • 5232262 перегляди

Доповнення 

Німецькі притулки для мігрантів та біженців в останні місяці переповнені, оскільки значна кількість шукачів притулку додається до більш ніж 1 мільйона українців, які прибули з початку війни росії проти України.

Зазначається, що згідно з даними МВС Німеччини, у 2023 році в Німеччині було зареєстровано близько 243 000 іноземців, які підлягають депортації з країни. 

Водночас переважна більшість людей цієї групи - 193 000 мігрантів - мали право тимчасово залишитися в Німеччині у зв'язку з тим, що їх негайне видворення вважалося неможливим з об'єктивних причин.

Нагадаємо

З початку січня до кінця жовтня 2022 року в ЄС було подано 937 тисяч клопотань про притулок. Це на 22 відсотки більше, ніж за той самий період минулого року. Лідирує за кількістю охочих отримати притулок - Німеччина,

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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