У Німеччині спростили депортацію мігрантів, яким відмовили у притулку
Київ • УНН
Парламент Німеччини підтримав закон, що спрощує процедуру депортації мігрантів, які отримали відмову у притулку.
Німецький парламент підтримав закон, що дозволяє спростити депортацію шукачів притулку, які отримали відмову. Про це повідомляє DW, передає УНН.
Деталі
Закон передбачає збільшення максимальної тривалості попереднього ув'язнення з 10 до 28 днів і, зокрема, полегшує депортацію осіб, які є членами злочинних організацій.
Разом з тим документ дозволяє поліції розшукувати іноземців, які підлягають депортації, не лише у приміщеннях гуртожитків для біженців, де вони проживають, а й в інших.
Також охоронці тепер не будуть попереджати про депортацію заздалегідь. Винятки передбачені лише для сімей з дітьми віком до 12 років.
Нам доведеться масово депортувати тих, хто немає права залишатися у Німеччині – Шольц22.10.23, 09:46 • 5232262 перегляди
Доповнення
Німецькі притулки для мігрантів та біженців в останні місяці переповнені, оскільки значна кількість шукачів притулку додається до більш ніж 1 мільйона українців, які прибули з початку війни росії проти України.
Зазначається, що згідно з даними МВС Німеччини, у 2023 році в Німеччині було зареєстровано близько 243 000 іноземців, які підлягають депортації з країни.
Водночас переважна більшість людей цієї групи - 193 000 мігрантів - мали право тимчасово залишитися в Німеччині у зв'язку з тим, що їх негайне видворення вважалося неможливим з об'єктивних причин.
Нагадаємо
З початку січня до кінця жовтня 2022 року в ЄС було подано 937 тисяч клопотань про притулок. Це на 22 відсотки більше, ніж за той самий період минулого року. Лідирує за кількістю охочих отримати притулок - Німеччина,