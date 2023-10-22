Нам доведеться масово депортувати тих, хто немає права залишатися у Німеччині – Шольц
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що доведеться депортувати усіх мігрантів, які не мають права залишатися у країні. Таку думку Шольц озвучив в інтерв’ю Der Spigel, пише УНН.
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“Нам, нарешті, доведеться масово депортувати усіх, хто не має права залишатися у Німеччині. Кожен, у кого немає перспектив залишитися у Німеччині, тому що він не може розраховувати на захист, повинен повернутися назад”, — зазначив Шольц.
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Як зазначає DW, у вересні цього року до Німеччини потрапили 21366 нелегальних мігрантів — це найвищий місячний показник за 7,5 років, з лютого 2016 року. Загалом із січня по вересень до Німеччини незаконно в’їхали 92119 осіб. Якщо ця тенденція продовжиться, то показник 2016 року — 112 000 осіб — буде перекритий.
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