Нам придется массово депортировать тех, кто не вправе оставаться в Германии – Шольц
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что придется депортировать всех мигрантов, не имеющих права оставаться в стране. Такое мнение Шольц озвучил в интервью Der Spigel, пишет УНН.
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“Нам наконец придется массово депортировать всех, кто не имеет права оставаться в Германии. Каждый, у кого нет перспектив, остаться в Германии, потому что он не может рассчитывать на защиту, должен вернуться назад”, — отметил Шольц.
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Как отмечает DW, в сентябре этого года в Германию попали 21366 нелегальных мигрантов — самый высокий месячный показатель за 7,5 лет, с февраля 2016 года. Всего с января по сентябрь в Германию незаконно въехали 92 119 человек. Если эта тенденция продолжится, то показатель 2016 — 112 000 человек — будет перекрыт.
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