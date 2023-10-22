Більше тисячі мігрантів прибули на іспанські Канарські острови за один день
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Понад 1000 мігрантів прибули на іспанські Канарські острови за один день. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
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Мігранти прибули з Африки. Один з човнів, який прийняли рятувальники, мав на борту 320 людей.
Червоний Хрест, який допомагав лікувати мігрантів, повідомив, що дерев'яний човен, який прибув на острів Ель-Ієрро, став рекордною кількістю прибулих в одному човні. Попереднім рекордом був човен з 271 людиною, який прибув до Ель-Ієрро 3 жовтня.
За даними Червоного Хреста, у суботу прибули 783 особи в Ель-Ієрро, 98 на Тенеріфе та 150 на Гран-Канарії. Серед пасажирів човнів були жінки та маленькі діти.
На Гран-Канарії берегова охорона відбуксирувала дерев'яний човен з мігрантами, включно з маленькою дитиною, у порт Аргінегін. У порту стояли дерев'яні човни з попередніх прибуття.
Сім островів Атлантичного архіпелагу стали основним пунктом призначення для мігрантів, які намагаються дістатися до Іспанії, і цього року зросла кількість спроб перетину з Сенегалу та інших африканських країн.
Зазначається, що у період з 1 січня по 15 жовтня цього року острови прийняли 23 537 мігрантів, що на 80% більше, ніж за той же період минулого року, згідно з офіційними даними.
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