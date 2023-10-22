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Более тысячи мигрантов прибыли на испанские Канарские острова за один день

Киев • УНН

 • 357448 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Более 1000 мигрантов прибыли на испанские Канарские острова за один день. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Более тысячи мигрантов прибыли на испанские Канарские острова за один день

Детали

Мигранты прибыли из Африки. Одна из лодок, которую приняли спасатели, имела на борту 320 человек.

Красный Крест, который помогал лечить мигрантов, сообщил, что деревянная лодка, прибывшая на остров Эль-Иерро, стала рекордным количеством прибывших в одной лодке. Предыдущим рекордом была лодка с 271 человеком, которая прибыла в Эль-Иерро 3 октября.

По данным Красного Креста, в субботу прибыли 783 человека в Эль-Иерро, 98 на Тенерифе и 150 на Гран-Канарии. Среди пассажиров лодок были женщины и маленькие дети.

На Гран-Канарии береговая охрана отбуксировала деревянную лодку с мигрантами, включая маленького ребенка, в порт Аргинегин. В порту стояли деревянные лодки с предыдущих прибытий.

Семь островов Атлантического архипелага стали основным пунктом назначения для мигрантов, пытающихся добраться до Испании, и в этом году возросло количество попыток пересечения из Сенегала и других африканских стран.

Отмечается, что в период с 1 января по 15 октября этого года острова приняли 23 537 мигрантов, что на 80% больше, чем за тот же период прошлого года, согласно официальным данным.

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