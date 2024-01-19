В Германии упростили депортацию мигрантов, которым отказали в убежище

Немецкий парламент поддержал закон, позволяющий упростить депортацию искателей убежища, получивших отказ. Об этом сообщает DW, передает УНН.

Детали

Закон предусматривает увеличение максимальной продолжительности предварительного заключения с 10 до 28 дней и, в частности, облегчает депортацию лиц, являющихся членами преступных организаций.

Вместе с тем документ позволяет полиции разыскивать иностранцев, подлежащих депортации, не только в помещениях общежитий для беженцев, где они проживают, но и в других.

Также охранники теперь не будут предупреждать о депортации заранее. Исключения предусмотрены только для семей с детьми в возрасте до 12 лет.

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Дополнение

Немецкие приюты для мигрантов и беженцев в последние месяцы переполнены, поскольку значительное количество искателей убежища добавляется к более чем 1 миллиону украинцев, которые прибыли с начала войны России против Украины.

Отмечается, что согласно данным МВД Германии, в 2023 году в Германии было зарегистрировано около 243 000 иностранцев, подлежащих депортации из страны.

В то же время подавляющее большинство людей этой группы - 193 000 мигрантов - имели право временно остаться в Германии в связи с тем, что их немедленное выдворение считалось невозможным по объективным причинам.

Напомним,

С начала января до конца октября 2022 года в ЕС было подано 937 тысяч ходатайств об убежище. Это на 22 процента больше, чем за тот же период прошлого года. Лидирует по количеству желающих получить убежище - Германия,