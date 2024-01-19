В Германии упростили депортацию мигрантов, которым отказали в убежище

Эксклюзив
Кирилл Кернес настолько оторван от реальности что может создать партию "Успешный Берлин"
  •  79316 просмотра

Кирилл Кернес настолько оторван от реальности что может создать партию "Успешный Берлин"

Эксклюзив
Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение
  •  127398 просмотра

Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение

Эксклюзив
Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп
18 января  •  146339 просмотра

Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт
18 января  •  145820 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт

Эксклюзив
Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей
18 января  •  146109 просмотра

Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей

Эксклюзив
Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения
17 января  •  156352 просмотра

Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения

Эксклюзив
При производстве авиабомб россияне используют детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах - Рувин
17 января  •  153325 просмотра

При производстве авиабомб россияне используют детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах - Рувин

Эксклюзив
В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт
17 января  •  141911 просмотра

В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт

Эксклюзив
ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка
17 января  •  138819 просмотра

ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка

Эксклюзив
В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой
17 января  •  135248 просмотра

В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
v-germanii-uprostili-deportatsiyu-migrantov-kotorim-otkazali-v-ubezhishche

В Германии упростили депортацию мигрантов, которым отказали в убежище

Киев  •  УНН

19 январь 2024, 09:26  •  13324 просмотра

Read in English

Парламент Германии поддержал закон, упрощающий процедуру депортации мигрантов, получивших отказ в убежище.

Немецкий парламент поддержал закон, позволяющий упростить депортацию искателей убежища, получивших отказ. Об этом сообщает DW, передает УНН.

Детали

Закон предусматривает увеличение максимальной продолжительности предварительного заключения с 10 до 28 дней и, в частности, облегчает депортацию лиц, являющихся членами преступных организаций.

Вместе с тем документ позволяет полиции разыскивать иностранцев, подлежащих депортации, не только в помещениях общежитий для беженцев, где они проживают, но и в других.

Также охранники теперь не будут предупреждать о депортации заранее. Исключения предусмотрены только для семей с детьми в возрасте до 12 лет.

Нам придется массово депортировать тех, кто не вправе оставаться в Германии – Шольц22 октябрь 2023, 06:46 • 5232046 просмотров

Дополнение 

Немецкие приюты для мигрантов и беженцев в последние месяцы переполнены, поскольку значительное количество искателей убежища добавляется к более чем 1 миллиону украинцев, которые прибыли с начала войны России против Украины.

Отмечается, что согласно данным МВД Германии, в 2023 году в Германии было зарегистрировано около 243 000 иностранцев, подлежащих депортации из страны. 

В то же время подавляющее большинство людей этой группы - 193 000 мигрантов - имели право временно остаться в Германии в связи с тем, что их немедленное выдворение считалось невозможным по объективным причинам.

Напомним,

С начала января до конца октября 2022 года в ЕС было подано 937 тысяч ходатайств об убежище. Это на 22 процента больше, чем за тот же период прошлого года. Лидирует по количеству желающих получить убежище - Германия,

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Новости Мира
У Німеччині спростили депортацію мігрантів, яким відмовили у притулку
Germany simplifies deportation of migrants denied asylum
Новости по теме

В Германии упростили депортацию мигрантов, которым отказали в убежище

Парламент Германии поддержал закон, упрощающий процедуру депортации мигрантов, получивших отказ в убежище.

Новости Мира •   •  13324 просмотра
В Германии упростили депортацию мигрантов, которым отказали в убежище

"Наводил" российские С-300 на позиции ВСУ под Угледаром: СБУ задержала бывшего донецкого таможенника

Служба безопасности Украины арестовала бывшего сотрудника Донецкой таможни, который корректировал вражеские удары по ВСУ под Угледаром. Подозреваемому, которого также обвиняют в передаче важной информации российским спецслужбам, может грозить пожизненное заключение.

Криминал и ЧП •   •  12585 просмотра
"Наводил" российские С-300 на позиции ВСУ под Угледаром: СБУ задержала бывшего донецкого таможенника

ГБР рассмотрит заявление Минобороны о просьбе признать их потерпевшими от компаний Гринкевича

Государственное бюро расследований Украины рассмотрит заявление министерства обороны о просьбе признать их потерпевшими от компаний, связанных с бизнесменом Игорем Гринкевичем.

Криминал и ЧП •   •  12057 просмотра
ГБР рассмотрит заявление Минобороны о просьбе признать их потерпевшими от компаний Гринкевича

Зеленский обнародовал результаты работы платформы UNITED24 за 2023 год: удалось собрать более 500 млн долларов

По словам Владимира Зеленского платформа UNITED24 в 2023 году собрала более 500 миллионов долларов. Эти средства пошли, в частности, на восстановление инфраструктуры и закупку беспилотников.

Общество •   •  13664 просмотра
Зеленский обнародовал результаты работы платформы UNITED24 за 2023 год: удалось собрать более 500 млн долларов

На Закарпатье из-за непогоды подтоплены 330 га сельхозугодий

Сильные дожди на Закарпатье вызвали подтопление 330 гектаров сельскохозяйственных угодий.

Агроновости •   •  12954 просмотра
На Закарпатье из-за непогоды подтоплены 330 га сельхозугодий

Ракета SpaceX запустила в космос миссию Axiom Space, которая доставит четырех астронавтов на Международную космическую станцию

SpaceX запустила четырех астронавтов на МКС в рамках миссии Axiom Space 3 (Ax-3). Экипаж присоединится к семи другим астронавтам, которые уже находятся на станции, и в течение двух недель проведет около 30 научных экспериментов.

Технологии •   •  15760 просмотра
Ракета SpaceX запустила в космос миссию Axiom Space, которая доставит четырех астронавтов на Международную космическую станцию

Может он у кого-то на чердаке спрятался: в ГБР заявили, что Роман Гринкевич официально не пересекал границу

Государственное бюро расследований (ГБР) разыскивает Романа Гринкевича, сына бизнесмена Игоря Гринкевича, который является подозреваемым по делу о сделках с одеждой для ВСУ на 1 млрд гривен.

Криминал и ЧП •   •  13253 просмотра
Может он у кого-то на чердаке спрятался: в ГБР заявили, что Роман Гринкевич официально не пересекал границу

Гибридные системы ПВО используются для прикрытия инфраструктуры и военных объектов - Игнат

Гибридные системы противовоздушной обороны Украины, которые могут действовать на расстоянии до 15 километров, используются для защиты инфраструктуры и военных объектов. Украина также сосредотачивается на модернизации переносных зенитно-ракетных комплексов для повышения обороноспособности.

Война •   •  23979 просмотра
Гибридные системы ПВО используются для прикрытия инфраструктуры и военных объектов - Игнат

Замена двигателя и системы наведения: Рувин рассказал, как враг пытается модифицировать крылатые ракеты Х-22/32

россияне модифицируют старые противокорабельные ракеты Х-22, чтобы улучшить систему наведения и увеличить дальность.

Война •   •  23676 просмотра
Замена двигателя и системы наведения: Рувин рассказал, как враг пытается модифицировать крылатые ракеты Х-22/32

Блокирование движения грузовиков перед румынским ПП "Викову-де-Сус" прекращено - ГПСУ

Румынские фермеры прекратили блокаду движения грузовиков на пункте пропуска "Викову-де-Сус".

Общество •   •  18346 просмотра
Блокирование движения грузовиков перед румынским ПП "Викову-де-Сус" прекращено - ГПСУ