Велика Британія відправила першого мігранта до Руанди за програмою добровільної депортації – ЗМІ

Велика Британія відправила свого першого шукача притулку до Руанди в рамках добровільної програми. Як передає УНН, про це пише Reuters за посиланням на газету The Sun.

Деталі

Зазначається, що мігрант вже був вивезений з країни в понеділок.

Добровільна програма відрізняється від програми примусової депортації, яку Велика Британія збирається розпочати в найближчі кілька місяців. У рамках добровільної програми уряд планує платити шукачам притулку близько 3700 доларів за переїзд до Руанди, щоб допомогти розвантажити свою країну від біженців, які прибули до неї останніми роками.

Ця нова угода є частиною існуючої урядової політики, в рамках якої шукачам притулку пропонується фінансова допомога для виїзду з Британії на батьківщину, але за цим планом люди отримають гроші, якщо погодяться жити в Руанді.

Десятки тисяч людей прибули до Великої Британії на невеликих човнах з 2018 року. У відповідь уряд витратив два роки на подолання юридичної та політичної опозиції політиці відправки шукачів притулку до Руанди. Минулого тижня парламент ухвалив суперечливий закон, і прем'єр-міністр Ріші Сунак заявив, що очікує, що перші рейси почнуться через 10-12 тижнів. За повідомленнями ЗМІ, влада незабаром почне збирати людей для перших депортаційних рейсів.

Документ британського уряду, опублікований у понеділок, показав, що перші шукачі притулку, яких депортують з Британії до Руанди, будуть з групи з 5700 осіб, яку Руанда погодилася прийняти.

Протести у Франції через закон про мігрантів: доповідач ООН розповіла що не так із пропонованим законопроєктом