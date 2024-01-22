Протести у Франції через закон про мігрантів: доповідач ООН розповіла що не так із пропонованим законопроєктом

Доповідачка ООН з питань расизму Ашвіні К.П. розкритикувала закон про мігрантів, який пропонує ухвалити уряд Франції. Крім того, проти закону виступили понад 75 тисяч французів у 160 містах. Про це Ашвіні сказала в коментарі Reuters, передає УНН.

Коли ми дивимося на конституцію Франції або на те, як висловлюються глава держави або багато хто з владних посад, йдеться (про - ред.) рівність, але це (пропонований законопроєкт – ред.) сильно суперечить цій політиці. – сказала Ашвіні К.П., спеціальний доповідач із питань сучасних форм расизму, расової дискримінації, ксенофобії та пов’язаної з ними нетерпимості.

Деталі

Спеціальна доповідачка ООН з питань расизму наголосив, що законопроект про мігрантів порушує конституційне зобов’язання Франції щодо рівності та свободи людини.

Ашвіні К.П. також висловила особливу стурбованість пропонованими обмеженнями соціального забезпечення для мігрантів, підвищенням плати та запровадженням повернення депозиту для іноземних студентів. Вона заявила що це сильно "вплине на маргіналізовані спільноти".

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Водночас вона висловила надію, що Конституційна рада Франції внесе поправки, і законопроєкт не порушуватиме прав людей.

Проти закону виступає і громадськість. Французи вийшли на мітинги на знак незгоди із пропонованим законом у різних частинах країни. За даними організаторів, на протести вийшли загалом близько 150 тисяч людей. Французьке МВС оцінило число мітингувальників вдвічі менше – у 75 тисяч.

Лише у Парижі на демонстрації біля Ейфелевої вежі зібралося 16 тисяч незгодних із новим законом. Також протестувальники скупчились по кілька тисяч в Ліллі, Каннах, Ліоні, Бордо та Тулузі.

Зазначимо, що опитування громадської думки свідчать про підтримку цього закону громадськістю.

Контекст

Президент Еммануель Макрон виніс на розгляд законопроект, який є ключовою частиною його другого терміну президенства. Однак був збентежений підтримкою його головного суперника, ультраправої партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен, а тому передав закон до Конституційної ради Франції, аби законодавці перевірили, чи він відповідає конституції.

Конституційна Рада має оголосити свій вердикт у четвер 25 січня.

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Зазначається, що пропонований законопроект включає міграційні квоти, перешкоди для возз’єднання сімей і затримки доступу мігрантів до соціальних виплат. Крім того, якщо закон ухвалять, то автоматичне отримання громадянства за правом народження буде скасоване, а процедура депортації нефранцузських громадян спрощена

Деякі жорсткіші елементи до законопроєкту було додано, щоб заручитися підтримкою правих законодавців після того, як Макрон, центрист, втратив парламентську більшість минулого року, але вони викликали занепокоєння серед деяких його більш лівих законодавців.