Польські фермери розпочнуть масштабний протест через збільшення конкуренції з боку України
Київ • УНН
Польські фермери планують масштабну акцію протесту проти проблем в аграрному секторі та напливу українського сільськогосподарського імпорту.
Фермери в Польщі анонсували масштабний протест проти погіршення ситуації в сільськогосподарській галузі і напливу агроімпорту з України. Про це повідомили Rolnik info, передає УНН.
Ми боремося за те, щоб сімейні ферми взагалі могли працювати. Ми не можемо конкурувати з Україною, тому очікуємо, серед іншого, запровадити квоти, які існували до війни. Українське зерно має йти туди, куди йому місце - на ринок Азії чи Африки, а не в Європу
Деталі
24 січня на польських дорогах о 12:00 розпочнеться акція фермерів. Очікується що участь в ній візьмуть близько 300 людей і кілька десятків машин.
Організатори наголошують, що протест має на меті виступити проти політики Green Deal, затримки прямих виплат у зв'язку з екосхемами, відсутності рентабельності сільськогосподарського виробництва та за заборону вільного імпорту сільськогосподарської продукції з України.
Румунські фермери, які блокують кордон з Україною, мають переважно внутрішні вимоги до свого уряду - Сольський18.01.24, 14:43 • 30691 перегляд