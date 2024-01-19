Польські фермери розпочнуть масштабний протест через збільшення конкуренції з боку України

Фермери в Польщі анонсували масштабний протест проти погіршення ситуації в сільськогосподарській галузі і напливу агроімпорту з України. Про це повідомили Rolnik info, передає УНН.

Ми боремося за те, щоб сімейні ферми взагалі могли працювати. Ми не можемо конкурувати з Україною, тому очікуємо, серед іншого, запровадити квоти, які існували до війни. Українське зерно має йти туди, куди йому місце - на ринок Азії чи Африки, а не в Європу