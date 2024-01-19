Польские фермеры начнут масштабный протест из-за увеличения конкуренции со стороны Украины
Киев • УНН
Польские фермеры планируют масштабную акцию протеста против проблем в аграрном секторе и наплыва украинского сельскохозяйственного импорта.
Фермеры в Польше анонсировали масштабный протест против ухудшения ситуации в сельскохозяйственной отрасли и наплыва агроимпорта из Украины. Об этом сообщили Rolnik info, передает УНН.
Мы боремся за то, чтобы семейные фермы вообще могли работать. Мы не можем конкурировать с Украиной, поэтому ожидаем, среди прочего, ввести квоты, которые существовали до войны. Украинское зерно должно идти туда, куда ему место - на рынок Азии или Африки, а не в Европу
Детали
24 января на польских дорогах в 12:00 начнется акция фермеров. Ожидается что участие в ней примут около 300 человек и несколько десятков машин.
Организаторы отмечают, что протест имеет целью выступить против политики Green Deal, задержки прямых выплат в связи с экосхемами, отсутствия рентабельности сельскохозяйственного производства и за запрет свободного импорта сельскохозяйственной продукции из Украины.
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Польские фермеры начнут масштабный протест из-за увеличения конкуренции со стороны Украины
Польские фермеры планируют масштабную акцию протеста против проблем в аграрном секторе и наплыва украинского сельскохозяйственного импорта.
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