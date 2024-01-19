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Польские фермеры начнут масштабный протест из-за увеличения конкуренции со стороны Украины

Киев  •  УНН

19 январь 2024, 18:56  •  12581 просмотра

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Польские фермеры планируют масштабную акцию протеста против проблем в аграрном секторе и наплыва украинского сельскохозяйственного импорта.

Фермеры в Польше анонсировали масштабный протест против ухудшения ситуации в сельскохозяйственной отрасли и наплыва агроимпорта из Украины. Об этом сообщили Rolnik info, передает УНН.

Мы боремся за то, чтобы семейные фермы вообще могли работать. Мы не можем конкурировать с Украиной, поэтому ожидаем, среди прочего, ввести квоты, которые существовали до войны. Украинское зерно должно идти туда, куда ему место - на рынок Азии или Африки, а не в Европу 

- заявил представитель аграрной организации Solidarnośc Адриан Вавжиняк.

Детали

24 января на польских дорогах в 12:00 начнется акция фермеров. Ожидается что участие в ней примут около 300 человек и несколько десятков машин.

Организаторы отмечают, что протест имеет целью выступить против политики Green Deal, задержки прямых выплат в связи с экосхемами, отсутствия рентабельности сельскохозяйственного производства и за запрет свободного импорта сельскохозяйственной продукции из Украины.

Румынские фермеры, блокирующие границу с Украиной, имеют преимущественно внутренние требования к своему правительству - Сольский18 январь 2024, 12:43 • 26583 просмотра

Анна Онищенко

Анна Онищенко

Экономика
Польські фермери розпочнуть масштабний протест через збільшення конкуренції з боку України
Polish farmers will start a large-scale protest due to increased competition from Ukraine
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