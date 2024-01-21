На Говерлі врятували травмованого туриста; пошуки заблукалого французького мандрівника ще тривають – ДСНС
Київ • УНН
На горі Говерла в Україні рятувальники врятували постраждалого туриста, який отримав травму ноги. Тим часом на тій же горі тривають пошуки зниклого французького туриста.
Рятувальники ДСНС надали допомогу травмованому туристу на Говерлі. Про порятунок повідомили у пресслужбі ДСНС України, передає УНН.
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Зазначається, що гірські рятувальник знайшли загубленого туриста напередодні ввечері.
Чоловіку 1983 р.н. травмував ногу під час спуску з гори Говерла і не міг самостійно продовжити рух. В гори він відправився у складі туристичної групи.
Гірські рятувальники надали йому необхідну домедичну допомогу та супроводили до спортивної бази, звідки він направився в медичний заклад.
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Водночас пошук загубленого французького туриста, який приїхав в Україну підкорити Говерлу, все ще триває. Про це кореспондентам УНН повідомили у пресслужбі ДСНС.
Зазначимо, що громадянина Франції Шарля Мінара, рятувальники шукають з 3го січня.