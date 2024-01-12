Французький турист зник на Прикарпатті: поліція оголосила 27-річного чоловіка в розшук
Київ • УНН
Громадянин Франції Шарль Мінар, 1996 року народження, зник в українських горах у січні. Поліція просить допомоги громадськості у його пошуках.
У гірському регіоні України безвісти зник 27-річний громадянин Франції. Поліція Прикарпаття повідомила про прикмети розшукуваного та закликала небайдужих допомогти в пошуках, передає УНН.
Правоохоронці звертаються до небайдужих громадян та представників засобів масової інформації допомогти у пошуках Чарльза Мінарта (Charles Minart), 1996 року народження, громадянина Франції
"Якщо комусь відома будь-яка інформація, що допоможе в розшуку чоловіка прохання телефонувати на цілодобову лінію служби "102", або до чергової частини яремчанської поліції 0 (68) 651 98 24".
Деталі
Про зникнення іноземця поліцейських з Яремче повідомила знайома родини розшукуваного. До неї за допомогою завернулись його батьки.
З січня зниклий чоловік перестав виходив на звʼязок. Відомо, що з 2 на 3 січня він ночував в котеджі, що знаходиться у смт. Ворохта. Опісля, чоловік планував здійснити підйом на гору Говерла та сходження горами у м. Рахів, Закарпатської області. Там він планував пробути два дні.
Розшукуваний виглядає на близько 30 років, в нього худорлява тілобудова та темне волосся.
Чоловік був одягнений в куртку темно-синього кольору, високу темно-сіру шапку та гірські черевики. Також іноземець при собі мав гірський рюкзак.