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Французький турист зник на Прикарпатті: поліція оголосила 27-річного чоловіка в розшук

Французький турист зник на Прикарпатті: поліція оголосила 27-річного чоловіка в розшук

Київ • УНН

 • 24004 перегляди

Громадянин Франції Шарль Мінар, 1996 року народження, зник в українських горах у січні. Поліція просить допомоги громадськості у його пошуках.

У гірському регіоні України безвісти зник 27-річний громадянин Франції. Поліція Прикарпаття повідомила про прикмети розшукуваного та закликала небайдужих допомогти в пошуках, передає УНН.

Правоохоронці звертаються до небайдужих громадян та представників засобів масової інформації допомогти у пошуках Чарльза Мінарта (Charles Minart), 1996 року народження, громадянина Франції 

- йдеться в повідомленні.

"Якщо комусь відома будь-яка інформація, що допоможе в розшуку чоловіка прохання телефонувати на цілодобову лінію служби "102", або до чергової частини яремчанської поліції 0 (68) 651 98 24".

Деталі

Про зникнення іноземця поліцейських з Яремче повідомила знайома родини розшукуваного. До неї за допомогою завернулись його батьки.

З січня зниклий чоловік перестав виходив на звʼязок. Відомо, що з 2 на 3 січня він ночував в котеджі, що знаходиться у смт. Ворохта. Опісля, чоловік планував здійснити підйом на гору Говерла та сходження горами у м. Рахів, Закарпатської області. Там він планував пробути два дні.

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Розшукуваний виглядає на близько 30 років, в нього худорлява тілобудова та темне волосся.

Чоловік був одягнений в куртку темно-синього кольору, високу темно-сіру шапку та гірські черевики. Також іноземець при собі мав гірський рюкзак.

Ганна Оніщенко

Ганна Оніщенко

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