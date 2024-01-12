Французский турист исчез на Прикарпатье: полиция объявила 27-летнего мужчину в розыск
Киев • УНН
Гражданин Франции Шарль Минар, 1996 года рождения, исчез в украинских горах в январе. Полиция просит помощи общественности в его поисках.
В горном регионе Украины без вести пропал 27-летний гражданин Франции. Полиция Прикарпатья сообщила о приметах разыскиваемого и призвала неравнодушных помочь в поисках, передает УНН.
Правоохранители обращаются к неравнодушным гражданам и представителям средств массовой информации помочь в поисках Чарльза Минарта (Charles Minart), 1996 года рождения, гражданина Франции
"Если кому-то известна любая информация, которая поможет в розыске мужчины просьба звонить на круглосуточную линию службы "102", или в дежурную часть яремчанской полиции 0 (68) 651 98 24".
Детали
Об исчезновении иностранца полицейским из Яремче сообщила знакомая семьи разыскиваемого. К ней за помощью обратились его родители.
С января пропавший мужчина перестал выходить на связь. Известно, что со 2 на 3 января он ночевал в коттедже, который находится в пгт. Ворохта. После, мужчина планировал совершить подъем на гору Говерла и восхождение по горам в г. Рахов, Закарпатской области. Там он планировал пробыть два дня.
Разыскиваемый выглядит на около 30 лет, у него худощавое телосложение и темные волосы.
Мужчина был одет в куртку темно-синего цвета, высокую темно-серую шапку и горные ботинки. Также иностранец при себе имел горный рюкзак.
Французский турист исчез на Прикарпатье: полиция объявила 27-летнего мужчину в розыск
Гражданин Франции Шарль Минар, 1996 года рождения, исчез в украинских горах в январе. Полиция просит помощи общественности в его поисках.
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