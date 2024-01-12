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Французский турист исчез на Прикарпатье: полиция объявила 27-летнего мужчину в розыск

Киев  •  УНН

12 январь 2024, 13:12  •  5911 просмотра

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Гражданин Франции Шарль Минар, 1996 года рождения, исчез в украинских горах в январе. Полиция просит помощи общественности в его поисках.

В горном регионе Украины без вести пропал 27-летний гражданин Франции. Полиция Прикарпатья сообщила о приметах разыскиваемого и призвала неравнодушных помочь в поисках, передает УНН.

Правоохранители обращаются к неравнодушным гражданам и представителям средств массовой информации помочь в поисках Чарльза Минарта (Charles Minart), 1996 года рождения, гражданина Франции 

- говорится в сообщении.

"Если кому-то известна любая информация, которая поможет в розыске мужчины просьба звонить на круглосуточную линию службы "102", или в дежурную часть яремчанской полиции 0 (68) 651 98 24".

Детали

Об исчезновении иностранца полицейским из Яремче сообщила знакомая семьи разыскиваемого. К ней за помощью обратились его родители.

С января пропавший мужчина перестал выходить на связь. Известно, что со 2 на 3 января он ночевал в коттедже, который находится в пгт. Ворохта. После, мужчина планировал совершить подъем на гору Говерла и восхождение по горам в г. Рахов, Закарпатской области. Там он планировал пробыть два дня.

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Разыскиваемый выглядит на около 30 лет, у него худощавое телосложение и темные волосы.

Мужчина был одет в куртку темно-синего цвета, высокую темно-серую шапку и горные ботинки. Также иностранец при себе имел горный рюкзак.

Анна Онищенко

Анна Онищенко

Общество
Французький турист зник на Прикарпатті: поліція оголосила 27-річного чоловіка в розшук
French tourist disappeared in Prykarpattia: police put 27-year-old man on the wanted list
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Французский турист исчез на Прикарпатье: полиция объявила 27-летнего мужчину в розыск

Гражданин Франции Шарль Минар, 1996 года рождения, исчез в украинских горах в январе. Полиция просит помощи общественности в его поисках.

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