Туристам радять не ходити в гори: у Карпатах - загроза лавин
Київ • УНН
Сьогодні у зв’язку з хуртовинами та снігопадами на високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека.
Туристів закликають не ходити на високогір'я в Карпатах. У горах утримується сніголавинна небезпека. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Відділу гідрологічних прогнозів Українського гідрометеорологічного центру.
Деталі
Значна сніголавинна небезпека (3 рівень), у зв'язку з снiгопадами та хуртовинами, очікується: 14-15 січня - на високогiр’ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей.
"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я!" - ідеться у повідомленні.
Також повідомляється, що помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), очікується: 14-15 січня - на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області.
У Карпатах тривають снігопади: рятувальники попереджають про можливе сходження лавин14.01.24, 15:04 • 35270 переглядiв