У Карпатах тривають снігопади: рятувальники попереджають про можливе сходження лавин
Київ • УНН
На високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека — 3-го рівня.
У Карпатах Івано-Франківської та Закарпатської областей 14 і 15 січня очікуються сильні снігопади. Про це йдеться у попередженні ДСНС, передає УНН.
Деталі
Через снігопади та хуртовини на високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека — 3-го рівня.
Це означає, що лавини можуть зійти на багатьох схилах навіть при несильному тиску на сніг. На деяких схилах можуть зійти середні або навіть великі спонтанні лавини.
Доповнення
Водночас на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області 14-15 січня очікується помірна сніголавинна небезпека (2 рівень). Лавини можуть зійти в разі сильного впливу на снігові маси, особливо на крутих схилах.
Довідково
Почувши шум снігової лавини рятувальники рекомендують заховатися за скелю, дерево, лягти на землю, захистити руками голову та притиснути коліна до живота і дихати через одяг. Розташовуватися потрібно за рухом лавини.
Якщо лавина захопила і почала зносити, потрібно виконувати плавальні рухи і, по можливості, триматися скраю лавини, де швидкість руху менша.
Якщо ви опинились всередині лавини, кричати не потрібно, оскільки сніг повністю поглинає звуки. Такі дії лише позбавлять сил. Рятувальники підкреслюють, що головне це не дати собі заснути.
Нагадаємо
З понеділка очікуються послаблення морозів. 15 січня в Україні без істотних опадів, лише у східних, північно-східних областях та в Карпатах сніг. Очікується підвищення температури вночі до 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 4° тепла.