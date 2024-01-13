Погода на вихідні: сніг та морози до 20 градусів
Київ • УНН
Цими вихідними у більшості регіонів прогнозується сніг та морози, нічна температура опускатиметься до -20°C, а денна сягатиме близько -7°C.
У більшості областей на цих вихідних йтиме сніг. Температура повітря опускати мється вночі до 20 градусів морозу, а вдень максимальна температура буде 7 градусів морозу. Про це попередили в Українському гідрометеорологічному центрі, передає УНН.
Деталі
У суботу та неділю у більшості областей сніг, лише сьогодні у східних, вночі, і в південних областях без опадів.
Температура вночі 9-15°, вдень 2-7° морозу. У східних, північно-східних областях та в Карпатах буде найхолодніше - вночі 15-20°, вдень 8-14° морозу.
На дорогах країни ожеледиця.
Доповнення
З понеділка очікуються послаблення морозів. 15 січня в Україні без істотних опадів, лише у східних, північно- східних областях та в Карпатах сніг. Очікується підвищення температури вночі до 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 4° тепла.