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Погода на вихідні: сніг та морози до 20 градусів

Погода на вихідні: сніг та морози до 20 градусів

Київ • УНН

 • 37567 перегляди

Цими вихідними у більшості регіонів прогнозується сніг та морози, нічна температура опускатиметься до -20°C, а денна сягатиме близько -7°C.

У більшості областей на цих вихідних йтиме сніг. Температура повітря опускати мється вночі до 20 градусів морозу, а вдень максимальна температура буде 7 градусів морозу.  Про це попередили в Українському гідрометеорологічному центрі, передає УНН.

Деталі 

У суботу та неділю у більшості областей сніг, лише сьогодні у східних, вночі, і в південних областях без опадів. 

Температура вночі 9-15°, вдень 2-7° морозу. У східних, північно-східних областях та в Карпатах буде найхолодніше - вночі 15-20°, вдень 8-14° морозу.

На дорогах країни ожеледиця.

Доповнення 

З понеділка очікуються послаблення морозів. 15 січня в Україні без істотних опадів, лише у східних, північно- східних областях та в Карпатах сніг. Очікується підвищення температури вночі до 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 4° тепла.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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