Погода на выходные: снег и морозы до 20 градусов

В большинстве областей на этих выходных будет идти снег. Температура воздуха будет опускаться ночью до 20 градусов мороза, а днем максимальная температура будет 7 градусов мороза. Об этом предупредили в Украинском гидрометеорологическом центре, передает УНН.

Детали

В субботу и воскресенье в большинстве областей снег, только сегодня в восточных, ночью, и в южных областях без осадков.

Температура ночью 9-15°, днем 2-7° мороза. В восточных, северо-восточных областях и в Карпатах будет холоднее всего - ночью 15-20°, днем 8-14° мороза.

На дорогах страны гололедица.

Дополнение

С понедельника ожидаются ослабление морозов. 15 января в Украине без существенных осадков, лишь в восточных, северо-восточных областях и в Карпатах снег. Ожидается повышение температуры ночью до 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 4° тепла.