Погода на выходные: снег и морозы до 20 градусов
Киев • УНН
В эти выходные в большинстве регионов прогнозируется снег и морозы, ночная температура будет опускаться до -20°C, а дневная будет достигать около -7°C.
В большинстве областей на этих выходных будет идти снег. Температура воздуха будет опускаться ночью до 20 градусов мороза, а днем максимальная температура будет 7 градусов мороза. Об этом предупредили в Украинском гидрометеорологическом центре, передает УНН.
Детали
В субботу и воскресенье в большинстве областей снег, только сегодня в восточных, ночью, и в южных областях без осадков.
Температура ночью 9-15°, днем 2-7° мороза. В восточных, северо-восточных областях и в Карпатах будет холоднее всего - ночью 15-20°, днем 8-14° мороза.
На дорогах страны гололедица.
Дополнение
С понедельника ожидаются ослабление морозов. 15 января в Украине без существенных осадков, лишь в восточных, северо-восточных областях и в Карпатах снег. Ожидается повышение температуры ночью до 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 4° тепла.
Погода на выходные: снег и морозы до 20 градусов
В эти выходные в большинстве регионов прогнозируется снег и морозы, ночная температура будет опускаться до -20°C, а дневная будет достигать около -7°C.
Большинство ЛЭП на оккупированной Херсонщине обесточены - ЦНС
На временно оккупированной территории Херсонской области большинство ЛЭП остаются обесточенными, оккупанты не могут восстановить электроснабжение.
Штрафов за отсутствие кассовых аппаратов уже втрое больше, чем за весь 2021 год - анализ
Налоговая служба оштрафовала бизнес на 1,65 млрд грн за нарушение правил использования кассовых аппаратов - втрое больше, чем в 2021 году.
Burberry снижает плановые показатели прибыли из-за прогнозируемого спада спроса на роскошь
Burberry снижает прогноз прибыли из-за падения спроса на предметы роскоши и снижения розничного дохода на 7%. Прогнозируется снижение операционной прибыли на конец года.
Вертолет ВМС США упал в залив Сан-Диего во время выполнения планового задания
Вертолет ВМС США MH-60R разбился в заливе Сан-Диего во время тренировок; шесть членов экипажа выжили и находятся под наблюдением врачей.
Борьба с наркомафией в Эквадоре: Президент Набоа анонсировал увеличение налогов на безопасность и показал проекты новых тюрем
Президент Эквадора Нобоа предлагает повысить НДС для финансирования борьбы с мафией и строительства новых тюрем на фоне всплеска насилия. Налог имеет целью собрать 1,3 миллиарда долларов для сил безопасности и реформирования пенитенциарной системы.
Враг на ВОТ обходит детские секции и ищет информаторов среди подростков
российские оккупанты ищут информаторов среди подростков в оккупированных спортивных клубах Запорожья, заставляя их доносить на сверстников и соседей.
Цены на нефть растут на фоне ударов США и Великобритании по базам хуситов из-за атак в Красном море
Цены на нефть выросли на 4% после ударов США и Великобритании по базам хуситов в Йемене, и нефть марки Brent превысила 80 долларов за баррель.
Суд в Эстонии отменил штраф депутату, который вывесил советский флаг
Эстонский суд отменил штрафы для двух мужчин, которые вывесили советский флаг, решив, что их действия не нарушали общественный порядок.
Экс-министра здравоохранения Вьетнама осудили на 18 лет за покупку ковид-тестов по завышенным ценам
Во Вьетнаме экс-министры, чиновники и другие должностные лица получили разные сроки заключения за участие в коррупционной схеме, связанной с хищением государственных средств при закупке тестов на COVID-19.