В Карпатах продолжаются снегопады: спасатели предупреждают о возможном сходе лавин

В Карпатах Ивано-Франковской и Закарпатской областей 14 и 15 января ожидаются сильные снегопады. Об этом говорится в предупреждении ГСЧС, передает УНН.

Детали

Из-за снегопадов и метелей на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность - 3-го уровня.

Это означает, что лавины могут сойти на многих склонах даже при несильном давлении на снег. На некоторых склонах могут сойти средние или даже большие спонтанные лавины.

Дополнение

В то же время на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области 14-15 января ожидается умеренная снеголавинная опасность (2 уровень). Лавины могут сойти в случае сильного воздействия на снежные массы, особенно на крутых склонах.

Справочно

Услышав шум снежной лавины спасатели рекомендуют спрятаться за скалу, дерево, лечь на землю, защитить руками голову и прижать колени к животу и дышать через одежду. Располагаться нужно за движением лавины.

Если лавина захватила и начала сносить, нужно выполнять плавательные движения и, по возможности, держаться с краю лавины, где скорость движения меньше.

Если вы оказались внутри лавины, кричать не нужно, поскольку снег полностью поглощает звуки. Такие действия только лишат сил. Спасатели подчеркивают, что главное это не дать себе уснуть.

Напомним,

С понедельника ожидаются ослабление морозов. 15 января в Украине без существенных осадков, лишь в восточных, северо-восточных областях и в Карпатах снег. Ожидается повышение температуры ночью до 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 4° тепла.