В Карпатах продолжаются снегопады: спасатели предупреждают о возможном сходе лавин
Киев • УНН
На высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность - 3-го уровня.
В Карпатах Ивано-Франковской и Закарпатской областей 14 и 15 января ожидаются сильные снегопады. Об этом говорится в предупреждении ГСЧС, передает УНН.
Детали
Из-за снегопадов и метелей на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность - 3-го уровня.
Это означает, что лавины могут сойти на многих склонах даже при несильном давлении на снег. На некоторых склонах могут сойти средние или даже большие спонтанные лавины.
Дополнение
В то же время на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области 14-15 января ожидается умеренная снеголавинная опасность (2 уровень). Лавины могут сойти в случае сильного воздействия на снежные массы, особенно на крутых склонах.
Справочно
Услышав шум снежной лавины спасатели рекомендуют спрятаться за скалу, дерево, лечь на землю, защитить руками голову и прижать колени к животу и дышать через одежду. Располагаться нужно за движением лавины.
Если лавина захватила и начала сносить, нужно выполнять плавательные движения и, по возможности, держаться с краю лавины, где скорость движения меньше.
Если вы оказались внутри лавины, кричать не нужно, поскольку снег полностью поглощает звуки. Такие действия только лишат сил. Спасатели подчеркивают, что главное это не дать себе уснуть.
Напомним,
С понедельника ожидаются ослабление морозов. 15 января в Украине без существенных осадков, лишь в восточных, северо-восточных областях и в Карпатах снег. Ожидается повышение температуры ночью до 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 4° тепла.
В Карпатах продолжаются снегопады: спасатели предупреждают о возможном сходе лавин
На высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность - 3-го уровня.
Ночная атака на Волчанск: полиция показала последствия удара по сельхозпредприятию
Российские войска разбомбили зернохранилище в Волчанске Харьковской области; о пострадавших не сообщается, но в результате атаки был разрушен объект по хранению и переработке зерна.
рф пытается скрыть информацию о потерях на войне в Украине накануне выборов - Центр нацсопротивления
россия ограничивает публичные данные о военных расходах перед выборами, чтобы скрыть потери войск в Украине.
Румынские фермеры снова блокируют движение грузовиков через пункт пропуска "Порубное-Сирет" - ГПСУ
Румынские фермеры возобновили блокирование движения грузовиков на пункте пропуска "Сирет", что напротив украинского "Порубное".
В Исландии на полуострове Рейкьянес началось извержение вулкана
Лава находится примерно в 450 метрах от самых северных домов и течет в направлении рыбацкого городка Гриндавик.
Усилить ударную авиацию: командующий Воздушных сил поддержал Сырского, который призвал предоставить Украине штурмовые самолеты
Военно-воздушные силы Украины стремятся усилить свои возможности с помощью ударных самолетов, таких как F-16, которые помогают проводить как наступательные, так и оборонительные операции.
Во Львове после удаления молочных зубов умер 5-летний мальчик после удаления молочных зубов
5-летний мальчик умер после того, как впал в кому во время стоматологической операции под наркозом; продолжается расследование действий медицинского персонала.
Германия может отправить в Красное море фрегат для противодействия хуситам - СМИ
Германия может отправить фрегат "Гессен" для участия в военной миссии ЕС в Красном море против хуситов.
Война против Украины негативно влияет на российскую медицину - британская разведка
Война в Украине привела к напряжению в системе здравоохранения россии, поскольку доступ к услугам ограничен, а медикаментов не хватает.
Дефицита электроэнергии нет, однако Минэнерго призвало украинцев экономить свет
Энергосистема Украины работает без дефицита электроэнергии, и Министерство энергетики обеспечивает ее сбалансированность, несмотря на то, что некоторые блоки ТЭС находятся на ремонте. Они призывают уменьшить потребление во время пиковых нагрузок.