Туристам советуют не ходить в горы: в Карпатах - угроза лавин

Туристов призывают не ходить на высокогорье в Карпатах. В горах удерживается снеголавинная опасность. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Отдела гидрологических прогнозов Украинского гидрометеорологического центра.

Детали

Значительная снеголавинная опасность (3 уровень), в связи с снегопадами и метелями, ожидается: 14-15 января - на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей.

"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье!" - говорится в сообщении.

Также сообщается, что умеренная снеголавинная опасность (2 уровень), ожидается: 14-15 января - на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области.

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