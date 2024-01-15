Туристам советуют не ходить в горы: в Карпатах - угроза лавин
Сегодня в связи с метелями и снегопадами на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность.
"Фанат Харькова" Кирилл Кернес замалчивает преступления россии в родном городе
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса, Кирилл, ни разу с начала широкомасштабного вторжения рф не упомянул в соцсетях об обстрелах города.
В Украину хотели ввезти сильный психоделик под видом пищевой добавки
Разоблачена попытка ввоза в Украину психотропного вещества ДМТ.
Четверо подростков потерялись в одесских катакомбах: их искали с вечера
Сегодня утром стало известно о спасении четырех детей, которые потерялись в одесских катакомбах.
ССО показали кадры уничтожения группы оккупантов вблизи Авдеевки
Бойцы Сил Специальных операций ВС Украины нанесли удар по группе оккупантов возле Авдеевки.
Эстония подготовила план стратегии, чтобы помочь Украине выиграть войну за три года
Министерство обороны Эстонии подготовило план стратегии для западных кран, чтобы помочь Киеву выиграть войну за три года.
Газа в хранилищах достаточно для завершения отопительного сезона - Нафтогаз
Половина отопительного сезона пройдена, газа достаточно для завершения сезона.
россияне обстреляли жилые дома в Станиславе на Херсонщине: ранена пожилая женщина
Армия рф обстреляла из артиллерии жилые дома в Станиславе на Херсонщине. В результате атаки ранения получила пожилая женщина
Черниговская область подверглась вражескому обстрелу: 4 взрыва
Враг ударил по пограничью Черниговской области, предположительно, из РСЗО.
россияне ранили еще одного жителя Авдеевки
Армия рф 14 января ранила еще одного жителя Донецкой области.