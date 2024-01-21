На Говерле спасли травмированного туриста; поиски заблудившегося французского путешественника еще продолжаются - ГСЧС
На горе Говерла в Украине спасатели спасли пострадавшего туриста, который получил травму ноги. Тем временем на той же горе продолжаются поиски пропавшего французского туриста.
Зеленский не видит пока потребности в мобилизации полмиллиона человек
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит насущной необходимости в мобилизации полумиллиона человек. Он подчеркнул, что мобилизация является вопросом справедливости и включает такие соображения, как финансовая поддержка, которая поступает исключительно из украинского бюджета.
В Кропивницком взрывы - СМИ
В Кропивницком, областном центре Кировоградской области, прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога. Жителям посоветовали искать укрытие.
БУАР 110 ОМБр показали один из крупнейших штурмов Авдеевки
Оперативное командование "Север" обнародовало видео, снятое беспилотником в Авдеевке Донецкой области, на котором зафиксирован один из крупнейших штурмов в октябре. Видео демонстрирует беспрецедентное применение Россией военной техники в 21-м веке и иллюстрирует интенсивную ежедневную борьбу, с которой сталкиваются украинские воины.
"Считаю, что нам надо думать, как это сделать": Зеленский о проведении выборов
Президент Украины Владимир Зеленский предполагает, что необходимо найти решение для проведения выборов во время военного положения, поскольку действующее законодательство не позволяет всем институтам проводить выборы в военное время. Зеленский также признал, что Украине не хватает онлайн-формата выборов.
В Севастополе "хлопок": прогремело три взрыва, оккупационные власти сообщают о работе ПВО
Во временно оккупированном Севастополе прогремели три взрыва, а местные жители сообщили о задымлении над центром города. "Губернатор" оккупированного Крыма заявил, что взрывы были результатом того, что российские ПВО нацелились на летающий объект над Черным морем.
Между нами очень хорошие отношения: Зеленский о британской разведке
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что имеет "очень хорошие" отношения с британской разведкой, поддерживая открытую коммуникацию независимо от изменений в руководстве Великобритании. Он предположил, что прочные связи сохранятся, даже если Британия выберет новое правительство.
В Песчаном во время обстрела погиб мужчина - Харьковская ОВА
В Харьковской области во время артиллерийского обстрела россиянами села Песчаное погиб местный житель. Кроме того, обстрелу подверглись Тищеновка и Волчанск, в результате чего были повреждены частные дома.
Ночная атака на морской терминал в российском Усть-Луге спецоперация СБУ - источник
Как сообщается, Служба безопасности Украины (СБУ) организовала спецоперацию с использованием беспилотников против морского терминала в Усть-Луге (Россия), что привело к масштабному пожару и вынужденной эвакуации людей. Операция имела целью помешать логистике горючего для российских военных.
"Усталость от войны" - мы не можем себе ее позволить: Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан не поддаваться "усталости от войны" в интервью "4 каналу". Он отметил важность дальнейшей самоотверженности в защите государства и поддержке его жизнедеятельности.