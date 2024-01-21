На Говерле спасли травмированного туриста; поиски заблудившегося французского путешественника еще продолжаются - ГСЧС

Спасатели ГСЧС оказали помощь травмированному туристу на Говерле. О спасении сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что горные спасатель нашли потерявшегося туриста накануне вечером.

Мужчине 1983 г.р. травмировал ногу во время спуска с горы Говерла и не мог самостоятельно продолжить движение. В горы он отправился в составе туристической группы.

Горные спасатели оказали ему необходимую домедицинскую помощь и сопроводили до спортивной базы, откуда он направился в медицинское учреждение.

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В то же время, поиск потерянного французского туриста, который приехал в Украину покорить Говерлу, все еще продолжается. Об этом корреспондентам УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Отметим, что гражданина Франции Шарля Минара, спасатели ищут с 3го января.