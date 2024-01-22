Протесты во Франции из-за закона о мигрантах: докладчик ООН рассказала что не так с предлагаемым законопроектом

Докладчик ООН по вопросам расизма Ашвини К.П. раскритиковала закон о мигрантах, который предлагает принять правительство Франции. Кроме того, против закона выступили более 75 тысяч французов в 160 городах. Об этом Ашвини сказала в комментарии Reuters, передает УНН.

Когда мы смотрим на конституцию Франции или на то, как высказываются глава государства или многие из властных должностей, речь идет (о - ред.) равенстве, но это (предлагаемый законопроект - ред.) сильно противоречит этой политике. - сказала Ашвини К.П., специальный докладчик по вопросам современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости.

Детали

Специальный докладчик ООН по вопросам расизма отметил, что законопроект о мигрантах нарушает конституционное обязательство Франции относительно равенства и свободы человека.

Ашвини К.П. также выразила особую обеспокоенность предлагаемыми ограничениями социального обеспечения для мигрантов, повышением платы и введением возврата депозита для иностранных студентов. Она заявила, что это сильно "повлияет на маргинализированные сообщества".

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В то же время она выразила надежду, что Конституционный совет Франции внесет поправки, и законопроект не будет нарушать прав людей.

Против закона выступает и общественность. Французы вышли на митинги в знак несогласия с предлагаемым законом в разных частях страны. По данным организаторов, на протесты вышли в общей сложности около 150 тысяч человек. Французское МВД оценило число митингующих вдвое меньше - в 75 тысяч.

Только в Париже на демонстрации возле Эйфелевой башни собралось 16 тысяч несогласных с новым законом. Также протестующие скопились по несколько тысяч в Лилле, Каннах, Лионе, Бордо и Тулузе.

Отметим, что опросы общественного мнения свидетельствуют о поддержке этого закона общественностью.

Контекст

Президент Эммануэль Макрон вынес на рассмотрение законопроект, который является ключевой частью его второго срока президентства. Однако был смущен поддержкой его главного соперника, ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, а потому передал закон в Конституционный совет Франции, чтобы законодатели проверили, соответствует ли он конституции.

Конституционная Рада должна объявить свой вердикт в четверг 25 января.

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Отмечается, что предлагаемый законопроект включает миграционные квоты, препятствия для воссоединения семей и задержки доступа мигрантов к социальным выплатам. Кроме того, если закон примут, то автоматическое получение гражданства по праву рождения будет отменено, а процедура депортации нефранцузских граждан упрощена

Некоторые более жесткие элементы в законопроект были добавлены, чтобы заручиться поддержкой правых законодателей после того, как Макрон, центрист, потерял парламентское большинство в прошлом году, но они вызвали беспокойство среди некоторых его более левых законодателей.