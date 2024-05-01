Великобритания отправила первого мигранта в Руанду по программе добровольной депортации - СМИ

Великобритания отправила своего первого искателя убежища в Руанду в рамках добровольной программы. Как передает УНН, об этом пишет Reuters со ссылкой на газету The Sun.

Детали

Отмечается, что мигрант уже был вывезен из страны в понедельник.

Добровольная программа отличается от программы принудительной депортации, которую Великобритания собирается начать в ближайшие несколько месяцев. В рамках добровольной программы правительство планирует платить искателям убежища около 3700 долларов за переезд в Руанду, чтобы помочь разгрузить свою страну от беженцев, прибывших в нее в последние годы.

Это новое соглашение является частью существующей правительственной политики, в рамках которой искателям убежища предлагается финансовая помощь для выезда из Британии на родину, но по этому плану люди получат деньги, если согласятся жить в Руанде.

Десятки тысяч людей прибыли в Великобританию на небольших лодках с 2018 года. В ответ правительство потратило два года на преодоление юридической и политической оппозиции политике отправки искателей убежища в Руанду. На прошлой неделе парламент принял спорный закон, и премьер-министр Риши Сунак заявил, что ожидает, что первые рейсы начнутся через 10-12 недель. По сообщениям СМИ, власти вскоре начнут собирать людей для первых депортационных рейсов.

Документ британского правительства, опубликованный в понедельник, показал, что первые искатели убежища, которых депортируют из Британии в Руанду, будут из группы из 5700 человек, которую Руанда согласилась принять.

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